Courtois a réalisé "un rêve" en signant pour le Real

Le gardien international belge Thibaut Courtois a réalisé jeudi "un rêve" en signant pour le Real Madrid, où il s'est engagé avec "responsabilité et fierté" pour les six prochaines saisons.

"Aujourd'hui (jeudi), j'ai réalisé un rêve. Seuls les gens qui me connaissent bien savent que je travaillais pour arriver ici", a déclaré l'ancien portier de Chelsea, âgé de 26 ans, lors de sa présentation.

Courtois a signé jeudi dans les coursives du stade Santiago-Bernabeu son contrat, avant de poser avec son nouveau maillot aux côtés du président Florentino Perez, devant les trophées des 13 Ligues des champions remportées par le club merengue.

Le Real a déboursé un montant estimé à 35 millions d'euros par la presse espagnole pour s'assurer les services du Flamand, qui s'est engagé pour six ans.

Il devient ainsi le second Belge à porter le fameux maillot blanc après Fernand Goyvaerts, au Real entre 1965 et 1967.