Lamine Yamal prolonge au Barça jusqu'en 2031

Le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal, 17 ans, a prolongé son contrat jusqu'en 2031, a annoncé mardi le club catalan.



"Le FC Barcelone et Lamine Yamal sont parvenus à un accord pour la prolongation de son contrat, qui le liera au club jusqu'au 30 juin 2031", indique le Barça dans un communiqué.



Selon la presse locale, le jeune joueur pourrait devenir avec ce nouveau contrat l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif, avec un salaire qui augmenterait graduellement chaque année, suivant sa progression.



Après une première saison de très haut niveau à seulement 16 ans, où il avait notamment remporté l'Euro-2024 avec la Roja, le jeune gaucher a franchi un nouveau palier en 2025 en s'affirmant comme candidat au Ballon d'Or, avec 18 buts et 25 passes décisives en 55 matchs, et des prestations remarquées en Ligue des champions.



Son nouveau contrat, prolongé de six saisons supplémentaires est "la démonstration de la solidité du projet" du Barça, assure le champion d'Espagne.



Formé à La Masia, le prestigieux centre de formation du géant catalan, Yamal avait fait ses débuts en professionnel en 2023 à l'âge de 15 ans, devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire du club à débuter en Liga.