Coupe du monde de futsal: L'équipe nationale veut relever le défi en Lituanie

La sélection marocaine de futsal, double championne d'Afrique en titre, prendra part à la Coupe du monde en Lituanie, avec la ferme volonté de s'illustrer lors de ce rendez-vous mondial.



L'équipe nationale, qui affrontera des équipes de haut vol (Iles Salomon, Thaïlande et Portugal) au premier tour de cet événement mondial qui se poursuit jusqu'au 04 octobre prochain, ambitionne de signer une bonne performance et faire mieux que ses précédentes participations.



Les éléments nationaux, bardés du titre de la 5ème édition du championnat arabe de futsal disputée au Caire après leur victoire en finale face au pays hôte sur le score de 4 buts à 0, entameront les matchs du groupe C avec enthousiasme pour passer le 1er tour malgré la difficulté de la tâche en présence de sélections qui dominent cette discipline.



Les hommes du technicien national Hicham Dguig sont conscients de l'importance de gagner le premier match face aux Iles Salomon, qui leur permettra de poursuivre le parcours avec confiance avant de croiser le fer avec le Portugal et la Thaïlande lors de leurs 2ème et 3ème matches, prévus les 16 et 19 septembre.



La sélection nationale est prête à relever le défi, renforcée en cela par sa stabilité, le soutien continu de la Fédération Royale marocaine de football et de la direction technique, le haut niveau technique des joueurs et une forte envie d'honorer le football national.



Dans le cadre de ses préparatifs au Mondial, la sélection nationale a effectué plusieurs stages de préparation au Maroc et à l’étranger ponctués par des matchs amicaux avec des équipes issues des différents continents.



Les coéquipiers d’Anas El Ayyane ont entamé une fructueuse période de préparation en remportant plusieurs rencontres face à la Slovaquie (4-1), au Panama à deux reprises (4-3 et 3-0) avant de s’incliner face à l’Egypte et au Japon, dernière ligne droite avant le début de la compétition.



Dans ce contexte, l'entraîneur national Hicham Dguig, avait déclaré que l’équipe nationale croit en ses chances pour se qualifier au 2è tour de la Coupe du monde, même si cette poule est relevée.



"Le tirage au sort était équilibré (..) A ce stade, on ne parle plus d'équipes fortes ou faibles, toutes les équipes ont leurs chances. Ce qu’on peut dire, c’est que le Maroc est dans un groupe solide", a-t-il précisé.



L'équipe nationale a accumulé une expérience importante, notamment après sa participation à la Coupe du monde de 2012 en Thaïlande et celle de 2016 en Colombie, a ajouté Dguig.



A propos des matches des Lions de l’Atlas en Coupe du monde, le technicien marocain a indiqué que la première rencontre face aux Iles Salomon est capitale, sans pour autant sous-estimer l'adversaire.



La Thaïlande est l'un des pionniers du futsal dans le continent asiatique avec l'Iran, tandis que le Portugal, champion d'Europe et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, reste l'équipe la plus forte sur le papier, a-t-il poursuivi.



De son côté, le joueur Abdellatif Fati a souligné que le cinq national, qui a disputé plusieurs matches de préparation en prévision du Mondial en Lituanie, dispose de toutes les chances pour aller loin dans cette compétition, relevant que le groupe, désormais plus solide que jamais, a accumulé une grande expérience.



S’agissant du groupe C, il a estimé que les trois autres équipes sont fortes et que la tâche des Lions de l’Atlas ne sera pas de tout repos, faisant part de la bonne préparation de l’équipe pour défendre dignement les couleurs nationales.



L'entraîneur de la sélection marocaine avait dévoilé récemment la liste finale des joueurs retenus pour prendre part à la phase finale de la Coupe du monde, qui comprend plusieurs joueurs du championnat national et d'autres évoluant en Europe.