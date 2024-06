Coupe du Trône de football féminin. L'AS FAR sacrée aux dépens du Club Municipal de Laâyoune 

L'AS FAR a remporté la Coupe du Trône de football féminin au titre de la saison sportive 2022-2023, après sa victoire face au Club Municipal de Laâyoune sur le score de 4 buts à 2, jeudi au Grand stade d'Agadir.



Les buts des Militaires ont été l’œuvre de Zineb Redouani (8è) et Fatima Tagnaout (45+1è, 66è s.p et 90+10è), tandis que les réalisations du Club Municipal de Laâyoune ont été marquées par Zineb Erroudani du point de penalty (35è et 38è).

Avec ce nouveau sacre, l'AS FAR s'adjuge son 11ème titre consécutif en Coupe du Trône de football féminin.



Pour atteindre la finale, l'AS FAR avait battu la Renaissance de Berkane (2-1), tandis que le Club Municipal de Laâyoune s'était imposé face au Wydad de Casablanca (2-0).