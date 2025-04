Qualification haut la main des Lionnes de l’Atlas à la finale de la CAN de futsal

La sélection marocaine féminine de futsal s’est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN Maroc-2025), en battant son homologue angolaise sur le score de 5 buts à 1 en demi-finale, lundi soir à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.



Les buts du Maroc ont été l'œuvre de Doha Madani (13è, 34è), Zineb Erroudany (30è), Jasmine Demraoui (33è) et Meryem Hajri (39è), tandis que Djamila Lussinga Catombela (18è) a inscrit la seule réalisation de l'Angola.

En finale, le Maroc affrontera, mercredi, la Tanzanie qui s'est qualifiée aux dépens du Cameroun (3-2).



Pour le sélectionneur national, Adil Sayeh, la sélection marocaine a dû faire preuve de patience pour venir à bout de l’équipe angolaise, un favori du tournoi, et poinçonner son ticket pour la finale de la CAN féminine (CAN), synonyme de qualification au Mondial.



“Nous étions déterminés à nous qualifier pour le Mondial, malgré un tirage au sort qui n’était pas clément face au favori de ce tournoi”, a souligné Sayeh dans une déclaration à la presse, au terme du match de la demi-finale.



“Nous étions conscients de la force de l’équipe angolaise et nous savions qu’elle n’allait pas jouer ouvertement et c’est sur la base de cette hypothèse que nous avons préparé les joueuses mentalement”, a confié Sayeh, saluant le patriotisme et la combativité des joueuses marocaines.



“Nous avons dû être patients et au moment où nous avons pu mener par 2 buts à 1, la tâche est devenue plus facile. J’ai alors demandé aux joueuses de laisser l’initiative à l’équipe angolaise” pour pouvoir trouver les espaces et ajouter d’autres buts, a indiqué le coach national.



De son côté, l’entraîneur de l’Angola, Henriques Do Rosario s’est dit satisfait de la prestation de son équipe, devant une sélection marocaine qui a beaucoup de qualités.

“Nous avons fait un bon match. Nous savions depuis le début que la tâche ne serait pas facile face à une équipe du Maroc qui a beaucoup de qualités”, a indiqué Do Rosario.

“Désormais, nous allons rester concentrés en prévision du match de classement pour couronner cette participation par une médaille”, a-t-il affirmé.



Du côté des joueuses marocaines, c’est le satisfecit qui règne, surtout pour la qualification au Mondial, mais avec une grande pensée pour la finale et le trophée.

“Nous sommes satisfaites de ce résultat pour lequel nous avons travaillé toute l’année. Nous avons appliqué à la lettre les consignes du coach. Nous étions concentrées mentalement et prêtes physiquement”, a indiqué Drissia Korrych.



“Nous allons fournir davantage d’efforts pour garder le trophée au Maroc”, a-t-elle promis.

“Nous avons atteint notre premier objectif, à savoir nous qualifier pour la finale et la Coupe du monde. Nous avons tout donné. L’équipe était soudée et solidaire devant une très bonne équipe de l’Angola”, a dit pour sa part Jasmine Demraoui.