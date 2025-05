L’AMAD organise la 4e rencontre annuelle avec les fédérations sportives

L’Agence marocaine antidopage (AMAD) a tenu, mardi à Rabat, la 4e réunion annuelle avec les fédérations sportives.



Cet événement, organisé avec plus de 20 Fédérations Royales marocaines sportives sous le thème "L’Agence marocaine antidopage : réalisations et défis", a été l’occasion de présenter les activités de l’agence en 2024, l’application "Nazih", le bilan de la caravane nationale "Sport sans dopage", ainsi que les résultats d’une étude sur les compléments alimentaires.



A cet égard, la présidente de l’AMAD, Fatima Abouali, a indiqué que depuis sa création, l'Agence tient une réunion annuelle avec les Fédérations Royales marocaines sportives, ajoutant que "cette réunion participative vise à examiner plusieurs questions avec ces fédérations".



Dans une déclaration à la MAP, Mme Abouali a ajouté que cette rencontre contribue à l’élaboration et à la préparation des stratégies prévisionnelles de l’action de l’AMAD pour la prochaine année.



De son côté, la chef du pôle de contrôle et d’investigations à l’AMAD, Maria Windy, a passé en revue le bilan d'action de l'agence au titre de l'exercice 2024, notamment dans le domaine de la sensibilisation aux risques liés au dopage, soulignant que toutes les parties prenantes doivent s'engager dans la lutte contre ce fléau.



Elle a également mis l’accent sur l’accompagnement par l’Agence des sportifs pour leur faire connaître les règles qui encadrent le domaine de la lutte antidopage.



En matière de digitalisation, l’AMAD a, à cette occasion, présenté l'application "Nazih" qui permet aux sportifs de vérifier les composantes de tous les médicaments et substances qu'ils consomment et les risquent qu'ils présentent en termes de dopage.



A cet effet, le pharmacien responsable de développement de cette application, Omar Abouali, a noté que cet outil vise à faciliter l’accès des sportifs à une information fiable et à éviter les substances dopantes interdites.



D'autre part, la spécialiste en toxicologie et vigilance sanitaire, Naima Ghalem, a souligné que l'étude menée par l'AMAD avec le soutien de l'UNESCO et de la Fondation Mohammed VI pour les sciences et la santé sur les compléments alimentaires, a porté sur deux aspects, en l’occurrence l'étude du comportement des sportifs face à ces compléments et l'étude des compléments alimentaires disponibles sur le marché marocain.



Elle a relevé qu'un certain nombre d'athlètes qui utilisent des compléments alimentaires manquent d'informations suffisantes sur ces produits, qui peuvent contenir des substances interdites dans le sport et être considérées comme des produits dopants.