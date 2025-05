Adil Sayeh : L'esprit d’équipe a fini par dicter sa loi

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de futsal, Adil Sayeh, a souligné, mercredi à Rabat, que les Lionnes de l’Atlas ont fait valoir leur esprit d’équipe et montré leur âme de championnes pour venir à bout d’une équipe tanzanienne "très féroce" et s’adjuger la première Coupe d’Afrique des nations de la discipline.



Dans une déclaration à la presse, à l’issue de la finale remportée par le Maroc (3-2), Adil Sayeh a indiqué "qu’il s’attendait à un match difficile".

Il a, dans ce sens, mis en avant la combativité et la volonté de ses protégées qui n’ont jamais baissé les bras.



Tout en se disant fier de ses joueuses qui ont hissé, encore une fois, haut le drapeau marocain, le coach national a fait savoir que l'équipe va "prendre le temps de savourer ce sacre avant d’entamer les préparatifs pour la Coupe du monde qui se tiendra aux Philippines".

Pour sa part, Jasmine Damraoui, l’une des héroïnes de ce sacre, s’est dite très "heureuse" d’honorer les couleurs nationales.



"Même quand nous étions en grande difficulté, nous n’avions pas lâché. Nous avons cru jusqu'au bout et nous savions bien que nos efforts finiraient par payer", a mis en évidence Damraoui, désignée meilleure joueuse de la compétition par la Confédération africaine de football.



Même son de cloche chez ses coéquipières qui se sont montrées honorées et fières de s’adjuger ce tout premier titre de la CAN féminine de futsal.

Elles ont unanimement adressé leurs remerciements au public qui les a soutenues sans relâche.