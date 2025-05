CAN féminine de futsal: Jasmine Demraoui meilleure joueuse et Doha El Madani meilleure buteuse

La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné la Marocaine Jasmine Demraoui meilleure joueuse de la toute première édition de la CAN féminine de futsal.



Demraoui, qui a marqué le but de la victoire pour l'équipe du Maroc aux toutes dernières secondes de la finale, a été récompensée par ce titre individuel grâce à son niveau exceptionnel tout au long de la compétition.



Par ailleurs, sa compatriote Doha El Madani a remporté le prix de meilleure buteuse du tournoi, avec un total de 5 buts inscrits, confirmant son efficacité offensive et son impact majeur sur les performances de l’équipe nationale.