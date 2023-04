Coupe du Trône. La campagne se poursuit pour le Wydad et le Raja

Le Wydad et le Raja Casablanca se sont qualifiés aux quarts de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2021-2022), à l’issue des matchs des huitièmes de finale disputés mercredi.



Le Wydad s’est imposé sur la pelouse de l’Ittihad de Tanger à l’issue de la séance des tirs au but par 3 à 1.

Sofian El Moudane a surpris le WAC par un but précoce dès la 5e minute, tandis qu’Ayman El Hassouni a égalisé pour le Wydad du point de penalty (90e+13).



L’autre club casablancais, le Raja, a quant à lui, ramené la qualification aux quarts de son déplacement chez le Hassania d’Agadir en s’imposant également aux tirs au but par 5 à 3, après un nul blanc à l’issue des prolongations.



Aux quarts de finale, le Wydad croisera le fer avec le Difaâ El Jadida, qui a décroché son billet aux dépens de la Jeunesse Benguerir (2-1).

Pour une place en demi-finale, le Raja affrontera le Chabab Mohammedia, vainqueur aux 8es du Chabab Fath Athletic Casablancais (2-1).