Coupe du Trône : L’ASFAR décroche le ticket des quarts

L'AS FAR s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2022-2023) après sa victoire devant la Renaissance Zemamra par 2 buts à 1, mercredi au stade municipal de Kénitra.



Les buts de la formation militaire ont été marqués par Amine Zouhzouh (4è) et Youssef Arbidi (53è), tandis que Mahmoud Benhalib a réduit l'écart pour la RCAZ (73è).

Pour une place au dernier carré, l'AS FAR l'Olympique Dcheira, qui évolue en deuxième division, mercredi prochain au Grand stade d'Agadir.



Voici le programme des quarts de finale de la Coupe du Trône de football :

Samedi 11 mai

17h00: Hassania Agadir - Raja Casablanca (Grand stade d'Agadir)

20h00: Moghreb Tétouan - Maghreb Fès (Stade Saniat R'mel de Tétouan)

Mercredi 15 mai:

17h00: Olympique Dcheira - AS FAR (Grand stade d'Agadir)

20h00: Olympique Khouribga - Mouloudia Oujda (Complexe OCP de Khouribga).