Coupe de la Confédération: Le Raja assure le strict minimum

Fortunes diverses pour le Raja et le TAS au terme des matches aller, disputés samedi, comptant pour le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération CAF. Les Verts, qui se produisaient à la maison, se sont contentés du strict minimum, une courte victoire par 1 à 0 sur les Tunisiens de FC Monastir, tandis que le TAS a été défait par 2 à 0 du côté de Kitwe par le club zambien de FC Nkana. Le Raja, reversé en cette C2 qu’il avait remportée en 2018, avait affaire comme précité à une formation tunisienne néophyte de l’épreuve, certes, mais habituée à jouer des gros morceaux sur le plan local de la trempe du Club Africain, du SC.Sfaxien, de l’Etoile du Sahel ou encore de l’Espérance. Et c’est d’ailleurs grâce à sa victoire en finale de Coupe de Tunisie sur cette dernière qu’elle doit sa présence en Coupe de la Confédération. L’équipe de Monastir a montré de belles choses au Complexe Mohammed V, sauf que devant une écurie de la trempe des Verts, même en manquant de rythme à cause de la longue trêve, il lui était difficile de leur tenir tête. Les Rajaouis, inquiétés par intermittence, sont parvenus à débloquer la situation à la 34ème minute grâce à Mahmoud Benhalib qui, tout comme Soufiane Rahimi, avait la possibilité d’assurer une marque beaucoup plus large. Il n’en fut rien pour que le score en reste là, ce qui promet un retour dimanche prochain à Monastir crânement disputé, avec toujours un avantage pour le Raja capable de regagner la maison avec le ticket de la phase de poules, à condition que Hafidi et compagnie trouvent une bonne pelouse où ils peuvent étaler leur classe. Si pour le Raja les choses se présentent bien, ce n’est nullement le cas pour le TAS, locataire de la D2, qui aura dimanche prochain à remonter le retard des deux buts concédés à l’aller suite aux réalisations de FreddyTshinmenga (17è) et Obeddy Masumbuko à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Après un long vol qui a duré un peu plus de 23 heures, les joueurs du TAS n’ont pu effectuer qu’une seule séance d’entraînement à Kitwe et ils ont eu beaucoup de mal à récupérer, d’autant plus qu’ils avaient en face d’eux un adversaire aguerri aux compétitions africaines. Lors du retour, les poulains d’AbderrahimTaleb sont appelés à se libérer de toute pression et à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de renverser la tendance.Ça ne sera pas une mince affaire, mais ils doivent tout tenter, eux, qui ne s’attendaient pas à être à un cap de la phase de poules après avoir éliminé aux deux précédents tours les Gambiens de Gamtel et les Béninois de l’ESAE FC. Il convient de rappeler que le troisième représentant du football national en cette Coupe de la Confédération, la Renaissance de Berkane, tenante du titre d’ailleurs, est qualifié d’office à la phase de groupes.