Coupe de la CAF : Le Raja confirme et la RSB intègre le club des grosses écuries du foot continental

Belle passe de quatre des clubs marocains en compétitions continentales. Après le WAC et le DHJ en Ligue des champions, mercredi, c’était au tour du Raja et de la RSB de franchir, à domicile, le cap des matches retour des seizièmes de finale bis et d’accéder à la phase de poules de la Coupe de la CAF aux dépens respectivement des équipes zambienne de Zanaco (3-0) et sénégalaise de Génération Foot (2-0).

Et c’est la qualification de la formation berkanie qui a retenu beaucoup plus l’intention du fait que c’est une première d’autant plus qu’elle n’était pas acquise d’avance. Défaits à l’aller par 3 à 1, les joueurs de la Renaissance se devaient de remonter le handicap de deux buts pour prolonger leur campagne continentale. Poussés par leur public qui a rempli les gradins du stade municipal entrée gratuite), ils ont abordé la partie pied au plancher, parvenant à trouver la faille à la demi-heure de jeu grâce à leur capitaine El Aziz, alors que le but de la délivrance a été inscrit par l’infortuné Koné qui a marqué contre son camp à la 75ème minute.

A deux à zéro, la réaction de Génération Foot a suivi sur le champ mais les Berkanis devaient une fière chandelle à leur keeper Mhamedi qui a sorti de grandes parades pour préserver le score et permettre à son équipe de se qualifier au stade des quarts de finale.

Une qualification «historique» pour le coach de la RSB, Mounir Jaaouani, qui a tenu à louer la prestation de ses joueurs, les efforts du comité dirigeant et le soutien du public qui, hélas, en fin de match a envahi la pelouse.

Pour le cas d’Ayoub El Kaabi, blessé suite à un contact avec un joueur adverse, sous le regard du sélectionneur national Hervé Renard, apparemment plus de peur que de mal et d’après Mounir Jaâouani, l’attaquant de l’EN a subi des premiers examens et il devait faire hier un scanner pour s’assurer de son état de santé.

Dans l’autre match disputé au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le Raja n’a fait que dérouler face à un Zanaco dépassé par les évènements et l’addition aurait pu être plus salée qu’un 3 à 0.

Vainqueur au match aller à Lusaka par 2 à 0, le Raja a confirmé at home grâce aux réalisations de Mahmoud Benhalib (15è), Mohsine Iajour (19è) et Badr Banoun (77è).

Une victoire vivement saluée par l’entraîneur des Verts, l’Espagnol Carlos Garrido qui estime que l’objectif du club est d’aller le plus loin possible dans cette C2 continentale.

Il y a lieu de rappeler que la phase de poules, tour des huitièmes de finale, de la Coupe de la CAF verra la présence de seize clubs répartis en quatre groupes de quatre. La campagne comptera six matches avec pour date d’entame le 4 mai prochain, sachant que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront aux quarts de finale.

Hormis les deux clubs marocains, seront également présents à ce tour les clubs de l’Asec Mimosas et de Williamsville Athletic Club de la Côte d’Ivoire, de Djoliba du Mali, d’Aduana du Ghana, d’AS Vita Cub de la RD Congo, de Cara Brazaville du Congo, de l’USMA d’Algérie, d’Al Masry d’Egypte, d’Enyimba du Nigeria, de Rayon Sport du Rwanda, d’El Hilal du Soudan, de Youngs Africans de Tanzanie, d’UD Songo du Mozambique et de Super Sport d’Afrique du Sud.