Coupe de la CAF : La Renaissance de Berkane s’impose à domicile face à Simba SC

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a battu l’équipe tanzanienne de Simba SC sur le score de 2 buts à 0 (mi-temps 2-0), samedi au stade municipal de Berkane, en finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



Les Berkanis, sacrés cette année champions du Maroc pour la première fois de leur histoire, visent un troisième titre dans cette compétition après leurs sacres en 2020 et 2022.

Les hommes de l'entraîneur tunisien Mouaine Chaabani avaient éliminé en demi-finale le club algérien du CS Constantine (aller 4-0, retour 0-1).

De leur côté, les Tanzaniens ont validé leur ticket pour la finale aux dépens des Sud-Africains de Stellenbosch FC (aller 1-0, retour 0-0).



L’ouverture du score a été signée Mamadou Camara, qui, suite à un corner, a sauté plus haut que tout le monde pour mettre le cuir au fond des filets de la tête (8è).

Les Berkanis ont assommé les Tanzaniens en doublant la mise sept minutes plus tard.



Profitant d’une erreur défensive, Oussama Lemlioui n'a pas raté l'occasion et est parvenu à corser l'addition (15è). Tiraillés entre le devoir d’assurer leurs arrières et l’envie d’aller de l’avant, les Tanzaniens ont timidement inquiété Mounir Lamhamdi en première période.



Les Berkanis, qui ont fait parler leur expérience, ont été proches à maintes reprises de marquer un 3è but, mais le gardien de Simba SC a été vigilant et a réussi à sauver les meubles. Durant le second acte, les visiteurs ont joué à quitte ou double, tandis que les locaux ont opté pour les contre-attaques dans l’optique de marquer un troisième but qui les mettrait à l’abri lors de la manche retour.



La RSB a failli marquer à la 62è minute grâce à Youssef Mihri, mais son but a été annulé par la VAR.

La finale retour est prévue dimanche prochain (16h00) en Tanzanie.