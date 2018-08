Coupe arabe des clubs : Un tour de chauffe dans les cordes du Wydad et du Raja

C’est aujourd’hui que le WAC et le Raja entameront les péripéties de la Coupe arabe des clubs champions. Pour le compte du tour aller des 32èmes de finale, les Rouges se produiront à partir de 19 heures au complexe sportif Mohammed V à Casablanca contre la formation libyenne d’Al Ahly Tripoli, au moment où les Verts, en déplacement, devraient donner la réplique à 16 heures à l’équipe libanaise de Salam Zgharta.

Un tour de chauffe qui s’annonce dans les cordes des deux représentants du football national engagés dans ce tournoi régional, initié par l’Union arabe de football dont le principal enjeu reste le gain financier, puisque le vainqueur de l’édition 2018 empochera la coquette somme de 6 millions de dollars.

Les joueurs du WAC et du Raja aborderont cette Coupe arabe avec quelques matches de la C1 et de la C2 continentales dans les jambes, ce qui plaiderait davantage en leur faveur face à des adversaires à ne pas cataloguer parmi les grosses cylindrées. Et cela s’applique notamment pour le club libanais de Salam Zgharta qui, sauf surprise de taille, ne devrait pas poser de difficultés pour les partenaires d’Abdelilah Hafidi bien partis pour assurer la qualification dès le first acte.

Quant au WAC, comme à l’accoutumée, il comptera sur son grand public qui ne manquera certainement pas de se déplacer en masse en vue de pousser l’équipe à atteindre son objectif.

A noter que jusqu’à hier, le club libyen n’avait pas encore rejoint Casablanca et attendait l’obtention d’un visa d’entrée au Maroc. Une fois sur place, Ahly Tripoli disposera d’une journée pour préparer cette confrontation que les coéquipiers de Mohamed Ounajem chercheront à plier les débats en leur faveur.

D’ailleurs, tout le groupe s’est dit décidé à réussir cette campagne arabe et ça commence par ce match face à Ahly Tripoli qui cherchera à regagner la maison avec les moindres dégâts. Aux poulains d’Abdelhadi Sektioui, dont ce sera la première sortie officielle en tant qu’entraîneur du WAC après le départ de Faouzi Benzarti, de déjouer ce scénario.

Il y a lieu de souligner en dernier lieu que le WAC et le RCA seront appelés dès la semaine prochaine à retrouver la compétition africaine (5ème journée). Le Wydad, en Ligue des champions, sera à l’épreuve des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, le 17 courant au Complexe Mohammed V à Casablanca, tandis que le Raja (Coupe de la CAF) sera attendu de pied ferme, le 19 de ce mois au stade des Martyrs à Kinshasa, par les Congolais de l’AS Vita Club.