Coupe arabe U20 : L’EN éliminée en quart de finale

La sélection nationale de football U20 a perdu (1-2) face à son homologue égyptienne, lors d'un match disputé dimanche à Abha, en Arabie Saoudite, comptant pour les quarts de finale de la Coupe arabe des moins de 20 ans.



Le Maroc a ouvert le score à la 22e minute par Oussama El Yaakoubi, mais les Égyptiens ont réussi à marquer deux buts grâce à Ahmed Hawach (31e) et Salah Mustapha (61e).



Suite à cette défaite, le Maroc quitte cette compétition arabe, tandis que l'Egypte se qualifie pour les demi-finales, rejoignant la Palestine et l'Arabie Saoudite.



La sélection marocaine, sous la direction de l’entraîneur Mohamed Wahbi, s'était qualifiée pour les quarts de finale après avoir terminé en tête du groupe F avec 6 points en s’imposant face au Soudan (4-2) et à la Palestine (1-0).



Quant à l'Egypte, elle a dominé le groupe D en battant Oman (1-0) et la Somalie (2-0).



La Palestine et l'Arabie Saoudite avaient composté leur billet pour les demi-finales après leur victoire contre la Jordanie aux tirs au but (5-4) et le Yémen, également aux tirs au but (3-1), respectivement. L’autre quart de finale se déroule ce soir entre la Tunisie et l’Algérie.



La sélection nationale marocaine a remporté deux fois la Coupe arabe des moins de 20 ans en 1989 et 2011.