Coupe Davis : Le Maroc consolide sa place dans le Groupe II

L’équipe marocaine de tennis a réussi, samedi au Royal Tennis Club de Marrakech (RTCM), à consolider sa place dans le Groupe II (Monde), dans le cadre de la Coupe Davis, après s'être imposée face à son homologue vietnamienne par 4 victoires à 0.

La logique a été respectée lors de cette compétition, d’autant plus que l’équipe marocaine a réussi à dominer et à imposer son style de jeu durant tous les matchs disputés vendredi et samedi. Ainsi, lors du premier match, Lamine Ouahab a battu vendredi, le numéro 1 vietnamien Nam Hoang Ly (644è ATP) par deux sets à zéro (6-3, 6-2) alors que le numéro 1 marocain Adam Moundir (450è ATP) s’est imposé lors du deuxième match devant Van Phuong Nguyen (6-1, 6-4).

Samedi, le duo Lamine Ouahab et Anas Fattar a remporté le match qui l'a opposé au duo vietnamien Nam Hoang Ly et Quoc Khanh (6-4, 6-1) alors qu’au titre du 3è match, le jeune Marocain Aissa Benchakroun (1670è ATP) a battu Linh Giang Trinh par deux sets à un.

Pour rappel, l’équipe du Maroc était composée de Moundir Adam (450è ATP), Lamine Ouahab (644è ATP), Anas Fattar (826è ATP) et Aissa Benchakroun (1670è ATP).