Coupe Davis/Groupe Mondial II. Le Maroc affronte la Côte d’Ivoire à Abidjan

L’équipe nationale marocaine de tennis affrontera son homologue ivoirienne les 4 et 5 février sur les courts de l’International tennis club Sofitel à Abidjan.



La confrontation très attendue par les observateurs entre dans le cadre des play-offs du Groupe Mondial II de la Coupe Davis, selon des précisions des responsables de la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT).



Le capitaine de l'équipe du Maroc, Mehdi Tahiri, s'est montré confiant vis-à-vis du potentiel des joueurs marocains qui défendront les couleurs du Royaume.

Il s’agit de Elliot Benchetrit, Adam Moundir, Yassine Dlimi, Younes Alami ainsi que Walid Ahouda. C'est ce même groupe qui a pu terminer premier lors des qualifications du groupe 3 le mois d'août dernier à Alger.



De son côté, le chef de la délégation marocaine et membre du bureau exécutif de la Fédération Royale marocaine de tennis FRMT, Zakaria Zemrani, a indiqué que la Fédération a mis en place toutes les conditions nécessaires aux joueurs et au staff pour que les préparatifs de cette rencontre se déroulent dans les meilleures dispositions.



«Nous avons dans notre staff un excellent préparateur physique, Mohamed Rharbal, ainsi qu'un kiné confirmé en la personne de Marouane Misse qui facilite la récupération physique des joueurs après les séances d'entraînement et les rencontres», a-t-il dit.



M. Zemrani a ajouté : «Nous sommes en contact permanent avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'ivoire, Abdelmalek Kettani , qui suit de près les préparatifs de cette rencontre importante».



Il est à noter que l'équipe nationale marocaine est à Abidjan depuis lundi 30 janvier afin que les joueurs puissent s'acclimater avec la chaleur élevée et le taux d'humidité, selon un communiqué de la Fédération.