Coup d'envoi du 22ème Festival international de Volubilis des musiques traditionnelles du monde

La 22ème édition du Festival international de Volubilis des musiques traditionnelles du monde s’est ouverte, mercredi au site archéologique de Volubilis (préfecture de Meknès), avec la participation d’artistes et de groupes de musique du Maroc et de l'étranger.



Initiée, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (secteur de la culture), cette édition se veut un espace d’échange culturel, de brassage artistique et de plaisir musical.



Cette manifestation artistique, organisée en partenariat avec le conseil régional de Fès-Meknès et la préfecture de Meknès, comprend des soirées musicales, mettant en valeur les styles et les couleurs de la créativité artistique et du patrimoine musical traditionnel et reflétant le pluralisme culturel et artistique et la diversité géographique.



Dans une allocution lue en son nom, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que ce festival organisé par le ministère depuis deux décennies est l’illustration des étapes importantes franchies en matière de pérennisation et de rayonnement du patrimoine national, ajoutant qu’une nouvelle ère a été inaugurée où la culture constituerait la locomotive du développement et du progrès.



Le Festival de Volubilis constitue également l’occasion de célébrer "notre patrimoine culturel immatériel, ses pionniers et ses promoteurs auprès des générations futures", a souligné le ministre, mettant l’accent sur la pertinence des approches adoptées en ce qui concerne le renforcement d’un processus de développement efficace en se basant sur le capital immatériel des affluents culturel et artistique de l’identité nationale.



Cette approche de développement porteuse est mise en œuvre conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI qui veille sur la préservation "de notre patrimoine culturel dans toutes ses composantes artistiques, humaines et civilisationnelles", a-t-il dit, mettant l’accent sur la richesse du patrimoine du Royaume, ce qui l’érige en pays pionnier en la matière sur les plans arabe, africain et mondial.



De son côté, le président de la région de Fès-Meknès, Abdelouahed El Ansari, a souligné, dans une allocution lue en son nom, la grande portée de ce festival qui constitue l’occasion de préserver et promouvoir le patrimoine culturel, artistique et historique de la région en général et de Volubilis en particulier, en s’attardant sur les programmes et projets menés par le conseil pour faire de la culture un véritable levier de développement local.



En ouverture de ce festival, un groupe musical hispano-marocain a gratifié le public venu nombreux par des prestations hautes en couleur puisées dans les répertoires marocain et arabo-andalou.



Les artistes marocains et espagnols ont puisé dans les chansons arabes et le Flamenco, l’art le plus célèbre de l’Espagne, créant un tableau de dialogue culturel et artistique de haute volée. Se sont produits également, le jeune chanteur marocain Mourad Bouriki qui a enchanté l’assistance d’un florilège de chansons patrimoniales marocaines et arabes, ainsi que des troupes de la chanson populaire marocaine, issues de la région.



Le Festival international de Volubilis des musiques traditionnelles du monde, qui célèbre un ancien site archéologique et historique, est l'occasion de mettre en valeur le patrimoine culturel dans ses différents styles, expressions, appartenances géographiques et créativité artistique, et de rendre hommage aux artistes qui assurent la continuité de ce patrimoine culturel et artistique.



Cet évènement culturel constitue également l'occasion de mettre en relief les caractéristiques touristiques, culturelles et historiques des sites et des espaces qui vont accueillir ses différentes activités (Volubilis, Moulay Idriss Zerhoun et la Médina de Meknès) et de contribuer au rayonnement culturel et artistique de ces sites en vue de leur intégration dans leur environnement économique et social.