Cosumar améliore son CA consolidé de 9,3% au T1-2025

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Cosumar s'est établi à 2.667 millions de dirhams (MDH) au premier trimestre 2025, en augmentation de 9,3% par rapport à la même période de l'année précédente.



Cette évolution s'explique par l'augmentation des volumes de ventes à l'export, indique Cosumar dans un communiqué, notant que le marché à l'export a profité de l'extension de la capacité de raffinage à Sidi Bennour pour augmenter les volumes exportés.



Le groupe fait également savoir que les préparatifs de la campagne de récolte 2025 se déroulent dans des conditions satisfaisantes malgré un début d'année marqué par une faible pluviométrie, grâce à la forte mobilisation de l'ensemble des partenaires agricoles et l'accompagnement des équipes de Cosumar sur le terrain dans l'objectif de maximiser la productivité des superficies réalisées, rapporte la MAP.



Et de poursuivre : "Les dernières précipitations ont eu un impact positif sur le développement de la culture sucrière notamment la betterave à sucre dont la campagne d'arrachage est prévue à partir du deuxième trimestre au niveau de l'ensemble des périmètres".



Pour ce qui est de l'endettement net, il a enregistré une amélioration de 556 MDH à fin décembre 2024 à -27 MDH à fin mars dernier.



Les investissements comptabilisés se sont élevés, quant à eux, à 36 MDH, portant principalement sur la poursuite des mises à niveau et maintenance de l'outil industriel.