Coopération Sud-Sud. Une vision Royale pour une Afrique prospère

Depuis Son accession au Trône, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait de la coopération Sud-Sud un choix stratégique et une priorité pour le Royaume et pour ses partenaires en Afrique, selon une vision pragmatique destinée à développer les relations liant le Maroc et les pays africains aux niveaux socio-économique, diplomatique, sécuritaire, militaire, culturel, religieux, sportif et humain.



Ainsi, Sa Majesté le Roi a effectué des visites officielles dans plus de 30 pays africains afin de renforcer l’appartenance africaine du Royaume et hisser ses relations de coopération avec les États africains vers un partenariat stratégique agissant et solidaire. Ces visites Royales ont permis la mise en œuvre de projets stratégiques d’envergure, notamment, le projet de Gazoduc Afrique-Atlantique qui permettra l’acheminement du gaz des pays producteurs vers l'Europe, la conclusion de plus de 1000 accords avec des pays africains dans différents domaines et la multiplication des partenariats gagnant-gagnant au service des populations africaines.



Le Maroc, fort de son enracinement profond en Afrique et de ses liens historiques, et sous le conduite éclairée de SM le Roi, a toujours œuvré pour la promotion d'une stratégie globale de coopération sud-sud solidaire, multiforme et cohérente avec les pays africains sur tous les plans. Sur le plan politique, le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle, l'Union africaine, à l'occasion du 28-ème Sommet de l'Union le 30 janvier 2017 à Addis-Abeba, est le fruit d'une politique proactive et soutenue de SM le Roi, et d'une vision royale en faveur du développement d’une coopération sud-sud forte et agissante.



En ce qui concerne la stabilité et la paix en Afrique, le Royaume du Maroc, un acteur engagé pour la sécurité du continent, a été, comme l'avait souligné SM le Roi lors du 28-ème Sommet de l'Union africaine, "toujours l'un des premiers pays à défendre la stabilité du continent africain". Dans ce sens, la réélection du Maroc pour un second mandat au Conseil paix et sécurité de l’UA pour une durée de trois ans, de 2022 à 2025, avec plus de deux tiers des voix, est une reconnaissance des efforts du Maroc dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.



Concernant le volet économique, le Maroc, en coopération avec plusieurs Etats africains, a mis en place des projets régionaux d’envergure stratégiques comme le gazoduc Maroc-Nigéria, les unités de production de fertilisants pour contribuer à la sécurité alimentaire du continent. Ces projets et initiatives incarnent un modèle pionnier et novateur de coopération Sud-Sud voulu par SM le Roi pour une croissance durable et inclusive.



Au niveau religieux et culturel et grâce à son modèle religieux ouvert et tolérant et aux réformes entreprises sous la conduite éclairée de SM le Roi, le Royaume du Maroc a toujours donné l'exemple dans le domaine de la coopération religieuse avec les pays africains. A cet égard et conformément aux Orientations de SM le Roi, Amir Al-Mouminine, le Maroc a répondu favorablement aux demandes formulées par les autorités religieuses de plusieurs pays africains pour tirer profit de l’expérience marocaine à travers notamment un programme de formation des imams et la création de la Fondation Mohammed VI des Oulémas Africains.

A titre d’exemple et en application des Hautes instructions de SM Roi, Amir Al-Mouminine, le Maroc et le Mali ont signé, en septembre dernier à Rabat, un protocole d'accord relatif à la formation des Imams, Morchidines et Morchidates.



Cet accord vise la formation d'un total de 300 Imams, Morchidines et Morchidates au sein de l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, Morchidines et Morchidates, répartis en cinq groupes de 60 bénéficiaires chacun, ce qui reflète l’intérêt royal accordé à la coopération sud-sud dans ce domaine.



Concernant la santé, SM le Roi a indiqué, dans un message adressé aux participants à la Première Conférence africaine sur la réduction des risques en santé, qui s’est tenue mi-novembre dernier à Marrakech, que la santé est l'un des défis majeurs auxquels est confronté le continent africain, notant que la pandémie Covid-19 a bel et bien mis en évidence l’importance du travail collectif dans ce domaine, ainsi que "la nécessité de multiplier les projets sanitaires et de pourvoir nos pays des infrastructures sanitaires indispensables".



Le Souverain a souligné, à cette occasion, que depuis Son Accession au Trône de Ses illustres Aïeux, "Nous avons adopté une nouvelle approche géostratégique. Inscrite dans le cadre de la coopération Sud-Sud, elle s’articule autour des notions de solidarité, de coopération et d’intérêt commun et se donne pour finalité ultime de servir au mieux les intérêts du citoyen africain". La vision Royale de la coopération sud-sud s'inspire des mêmes valeurs et principes de solidarité et de partenariat qui consiste à promouvoir, le partage d’expérience et d’expertise, le co-développement humain et durable, le co-investissement et à multiplier et diversifier les partenariats gagnant-gagnant pour un continent émergent et prospère.



