Construction : Les patrons anticipent une amélioration de l'activité au T4-2024

Les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur de la Construction, pour le 4ème trimestre 2024, font ressortir, globalement, une augmentation de l'activité, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).



Cette évolution, qui serait accompagnée par une hausse prévue des effectifs employés, résulterait de l'amélioration de l'activité attendue dans les branches de la "Construction de bâtiments", des "Travaux de construction spécialisés" et du "Génie civil", indique le HCP dans une note d'information sur les enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'extraction, de l'énergie et de l'environnement, ainsi que de la construction.



Au 3ème trimestre 2024, l'activité dans le secteur de la Construction aurait connu une augmentation. Cette évolution aurait été due, principalement, à la hausse d'activité dans les branches de la "Construction de bâtiments", du "Génie civil" et des "Travaux de construction spécialisés".



Les carnets de commandes dans ce secteur se seraient situés à un niveau normal et l'emploi aurait connu une augmentation.

Dans ces conditions, le taux d'utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la Construction se serait établi à 66%.



Le HCP précise aussi que 16% des entreprises de la Construction auraient rencontré, au T3-2024, des difficultés d'approvisionnement en matières premières et la trésorerie aurait été jugée "difficile" par 35% des patrons.