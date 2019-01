Consommer trop de soda serait mauvais pour les reins

Des chercheurs de la John Hopkins University, aux Etats-Unis, ont cherché à découvrir pourquoi les Afro-Américains sont plus susceptibles de souffrir des reins que les caucasiens, et ont examiné des études sur la consommation de boissons chez 3003 Afro-Américains, d'une moyenne d'âge de 54 ans, et qui ne souffraient pas d'une maladie rénale. Dix ans après, 185 d'entre eux, soit 6%, ont développé une maladie des reins.

Après avoir pris en compte les facteurs tels que l'obésité, la consommation de tabac, et l'inactivité, les chercheurs ont découvert que la consommation de sodas et de jus de fruits sucrés était liée à une augmentation de 61% des risques de développer une maladie des reins. « Ces découvertes ajoutent à ce que l'on sait sur les effets négatifs des boissons sucrées, et cela soutient les recommandations de ne pas en consommer », a expliqué l'un des auteurs de l'étude, Casey Rebholz, de la John Hopkins Bloomberg School of Public Health, à Baltimore.« Il est connu que les boissons sucrées, comme les sodas, doivent être évitées pour réduire les risques de maladies chroniques telles que l'obésité, l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires », ajoute-t-elle auprès de Reuters.

La consommation de thé ou de bière est aussi un facteur à risque. « Un fort taux de sucre, de quelque sorte que ce soit, peut mener à une prise de poids, à une résistance à l'insuline et une pression sanguine élevée, explique-t-elle. Ces facteurs pèsent sur les reins, et cela peut conduire à la perte prématurée des fonctions rénales. »