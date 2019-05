Combien de cafés avant un risque pour la santé ?

Avis aux amateurs de café. Si vous ne pouvez vous passer de vos tasses quotidiennes, sachez qu'en boire plus de six par jour met votre cœur à rude épreuve, selon de nouvelles recherches australiennes.

«Le café est le stimulant le plus consommé dans le monde − il nous réveille, stimule notre énergie et nous aide à nous concentrer − mais les gens demandent toujours : "A partir de quelle quantité de caféine, c'est trop ? », déclare Elina Hyppönen. La chercheuse au Centre australien pour la santé de précision s'est penchée sur les risques de la consommation de café. Bol au réveil, expresso après manger, coup de booste de 16 heures... Combien de tasses avant que la boisson soit préjudiciable pour la santé ? Les conclusions de l'étude ont été communiquées sur le site de l'Université d'Australie-Méridionale le 10 mai.

Les scientifiques ont utilisé les données de 347.077 personnes de 37 à 73 ans, de la Biobanque britannique. Ils se sont penchés sur le matériel génétique des participants, et leur consommation de café. Les individus porteurs du gène CYP1A2 métabolisent par exemple quatre fois plus vite la caféine que les autres. L'objectif était donc d'observer si celles-ci pouvaient en boire plus et plus fréquemment, sans nuire à leur santé.

Finalement, les chercheurs révèlent que boire au moins six cafés par jour augmente le risque de souffrir d'une maladie cardiovasculaire de 22%. Et ce, avec ou sans la mutation. Un excès de caféine provoquerait en effet de l'hypertension artérielle, signe avant-coureur de ces pathologies cardiaques. «La plupart des gens s'accordent pour dire que si vous buvez beaucoup de café, vous pouvez vous sentir nerveux, irritable ou même nauséeux, explique la professeure Elina Hyppönen. C'est parce que la caféine aide votre corps à travailler plus vite et plus fort, mais cela est également susceptible de suggérer que vous avez peut-être atteint votre limite».

D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès dans le monde. Et elles seraient pourtant l'une des plus évitables. Trois milliards de tasses de café sont quant à elles consommées chaque jour dans le monde, estime l'Université. «Il est impératif de connaître les limites de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas. Comme pour beaucoup de choses, tout est question de modération», conclut la chercheuse.