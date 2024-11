Colorado : hausse du CA de 1,3% à fin septembre

Le chiffre d'affaires (CA) de Colorado a atteint 465,7 millions de dirhams (MDH) au terme des neuf premiers mois de 2024, en hausse de 1,3% comparativement à la même période un an auparavant.



Le tonnage vendu à fin septembre dernier a augmenté de 4% à 41,8 mille de tonnes, précise Colorado dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



D'après la même source, l'endettement net a reculé à 7,8 MDH à fin septembre 2024, portant exclusivement sur les dettes à moyen terme. Le taux d'endettement est de 2,7% des capitaux propres hors résultats.



Pour ce qui est des investissements nets réalisés durant les neuf premiers mois de 2024, ils se sont chiffrés à 3,8 MDH et ont concerné principalement l'acquisition du matériel et outillage.