Colloque sur l’industrie cinématographique et le développement local

L'industrie cinématographique et son rôle dans le développement local ont été au centre d'un colloque organisé, samedi à Ouarzazate, avec la participation d'un aréopage de cinéastes, de professionnels et d'étudiants d'instituts spécialisés.



Organisée par "l'Association de l'éducation et de développement d’Ouarzazate, en partenariat avec le Centre cinématographique marocian (CCM), en coopération avec la préfecture de la région d’Ouarzazate, ce colloque a été l'occasion de mettre l'accent sur l'importance de l'industrie cinématographique, ce vecteur de développement qui contribue à la création d'emplois au niveau local et à la dynamisation du secteur touristique.



Les participants à ce colloque, organisé en marge du 7ème Festival de la Kasbah du court métrage (07-10 novembre), ont jeté la lumière sur les voies susceptibles d’ériger l’industrie cinématographique en un véritable levier de développement qui prend en considération les différentes dimensions économique, artistique, culturel, social et autres.



Ils ont de même plaidé en faveur de davantage d’efforts pour la promotion de l’industrie cinématographique au Maroc, en particulier à Ouarzazate, qui recèle de grands atouts naturels, en sus d’un riche patrimoine culturel et des traditions séculaires qui pourraient contribuer au renforcement de l’industrie cinématographique et à raffermir le rayonnement de la ville à l’échelle internationale.



Le développement est un processus sociétal complexe qui ne peut être réel que dans le cadre d’une approche inclusive et durable basée sur l’élément humain, ont-ils estimé, notant que le cinéma, en tant qu’art, industrie et business, peut, dans ce sens, remplir plusieurs fonctions au bénéfice du développement humain.



Organisé en coordination avec les Conseils provincial et municipal d’Ouarzazate, cet événement cinématographique vise à contribuer à la promotion du rayonnement de la ville en tant que destination cinématographique de premier plan, tout en offrant un espace d’échange d’expériences et d’expertise entre les jeunes réalisateurs et des metteurs en scène de renom sur le plan national.



Au total, neuf courts métrages, parmi 41 œuvres cinématographiques, sont en compétition officielle pour rafler l’un des prix de cet évènement cinématographique, dont ceux du festival, du meilleur scénario, du meilleur acteur, de la meilleure actrice, de la meilleure photographie et du meilleur son.