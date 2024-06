Clôture de la deuxième édition du Gitex Africa

L’édition 2024 du « Gitex Africa Morocco » a fermé ses portes vendredi 31 mai, après trois jours marqués par la signature de plusieurs accords et de riches échanges entre exposants, professionnels, éminents experts et visiteurs.



La veille, jeudi 30, une foule immense de jeunes continuait à converger vers la Place Bab Jdid, rejoignant les longues files d’attente qui se sont formées le long des trottoirs menant à cet événement majeur, placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



En effet, ils étaient encore nombreux ce jour-là à se précipiter pour récupérer leurs badges leur permettant d’accéder au salon qui se positionne comme un hub favorisant les échanges sur les derniers développements technologiques qu’au demeurant de nombreux jeunes affectionnent.

Ce n’est d’ailleurs pas surprenant si nombre d’entre eux se sont rués d’abord vers les stands les intéressant particulièrement avant de se disperser vers d’autres attirant principalement des professionnels.



Bien que relaxes et plus détendus qu’à l’ouverture de l’événement, les exposants continuaient de leur côté de s’activer entre les allées du salon et les espaces accueillant des conférences pour recueillir de bonnes informations, arracher des rendez-vous avec des décideurs ayant fait le déplacement. Bref, ils cherchaient à tirer un maximum de profit de cet événement qui, rappelons-le, a réuni cette année 1500 participants venant de plusieurs pays d’Afrique et d’ailleurs.



Pendant que les uns échangeaient avec leurs collègues, d'éminents experts et spécialistes de renommée mondiale sur d’éventuelles collaborations et partenariats, des startups de pointe dévoilaient dans d’autres espaces les technologies les plus récentes pouvant intéresser des investisseurs de premier plan. Des investisseurs venus nombreux assister à cette grand-messe de la technologie et que d’aucuns tentent de convaincre en espérant ainsi lever les fonds dont ils ont tant besoin pour le développement de leurs entreprises.



Pour rappel, le Gitex Africa Morocco est porté par l'Agence de développement du digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, qui a signé plusieurs accords de partenariat à l’ouverture de l’événement.



C’est notamment le cas du partenariat signé avec Sénégal Numérique S.A. visant principalement le partage d'expertise dans le domaine de la transformation digitale, l'échange de retours d'expérience, l'interopérabilité des systèmes pour améliorer l'efficacité des services publics et privés, entre autres.



Au cours de la même journée, l’Agence a signé un autre accord avec l’ANADEN (Agence de développement du numérique) de l’Union des Comores sur le partage de l’expertise dans le domaine de la transformation digitale, la formation et le renforcement des compétences dans le digital, le soutien à l'innovation et à la recherche, comme le rappelle la MAP.

Autre accord scellé en marge de cette journée, celui signé entre la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) et la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring (APEBI).



Destiné à promouvoir les investissements liés à la digitalisation des activités et services touristiques, cet accord vise à mettre en place un mécanisme de soutien au profit des investisseurs souhaitant contribuer à la promotion de l’investissement dans la digitalisation des activités et services touristiques sur la période 2024-2026, selon la même source.



Il est à signaler que des conventions ont été signées en vue de renforcer l'écosystème des startups marocaines et promouvoir l'innovation et le développement durable, entre Technopark et le ministère, l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), et l'UM6P Ventures; entre le ministère, Glovo, CDG Invest, Technopark, UM6P et UM6P Ventures ainsi qu’entre le Technopark et l’organisateur du Gitex Africa, Kaoun International.



Dans le même élan, la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé a conclu un partenariat avec Kaoun International FZE, filiale en propriété exclusive du Dubai World Trade Centre (DWTC), la positionnant en tant que partenaire clé de l'événement World Future Health du Gitex.



Alain Bouithy