Clôture de la 8ème édition de Casablanca Smart City

Le rideau est tombé, jeudi soir à Casablanca, sur la 8ème édition du Casablanca Smart City, clôturant ainsi deux jours d’échanges et de réflexion autour de diverses thématiques centrées sur le développement urbain intelligent.



Faisant suite aux panels organisés tout au long de la journée, la cérémonie de clôture de cette conférence, tenue sur le thème "Du citoyen Smart à la métropole Smart", a été marquée, surtout, par la remise de trophées à l’ensemble des panélistes qui sont intervenus durant cet événement.



Cette cérémonie a été également l’occasion de revenir sur les idées et pistes de réflexion développées lors de ce conclave particulièrement riche en débats, en échanges et en partage d’expériences.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la School of architecture, planning and design à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), président du comité scientifique de cet événement, Hassan Radoine, a apporté une synthèse des points soulevés par les discussions.



Il s’agit, en premier lieu, des modalités pour revisiter le concept de la ville intelligente en fonction des différents contextes, a-t-il expliqué. "Il n’y a pas un seul modèle de Smart City qu’on peut transposer ou copier pour tout le monde. Il faut bien se référer à des paramètres et des critères spécifiques pour définir une ville intelligente adéquate pour chaque contexte".



Ensuite, M. Radione a noté l'inclusion sociale et l'approche participative, en affirmant que "l'inclusion des citoyens dans le processus de transition vers des villes intelligentes est essentielle".

Il a relevé, en outre, le volet éthique, primordial du fait que la digitalisation implique le partage des données, d’où le besoin de les protéger.



M. Radoine a souligné, en dernier lieu, la nécessité d’une coopération internationale pour des villes intelligentes, durables et inclusives, faisant référence à un atelier de l’ONU-Habitat organisé dans le cadre de cette conférence et ayant mis l’accent sur les directives internationales de la Smart City centrée sur l’humain.



La 8ème édition de l'évènement Casablanca Smart City, organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a ainsi offert une plateforme pour contribuer à repenser le développement urbain intelligent, durable et inclusive, en alignement avec les Objectifs de développement durable (ODD).



Cet événement a réuni chercheurs, décideurs, innovateurs et citoyens pour favoriser le partage de connaissances et d'expériences, ainsi que la co-création de solutions novatrices adaptées aux besoins spécifiques du contexte marocain et international.