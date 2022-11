Clôture à Rabat de la 35ème réunion du comité directeur de l'Initiative 5+5 Défense

Les travaux de la 35ème réunion du comité directeur de l'Initiative 5+5 Défense ont pris fin, jeudi à Rabat, au terme de deux jours d'échange et de concertation.



Dans une allocution prononcée à cette occasion au nom du Général de corps d'armée, inspecteur général des Forces Armées Royales et Commandant la Zone Sud, Belkhir El Farouk, le Général de brigade Mohamed Haial a affirmé que "les débats riches et les discussions pertinentes animés autour des thèmes qui ont fait l'objet du programme de cette réunion traduisent, sans aucun doute, la volonté des représentants des pays membres d’entretenir le dynamisme de l’Initiative et leur détermination à assurer son développement continu et sa pérennité".



"Les travaux de cette session témoignent de l'efficience des mécanismes de coopération de l'Initiative et nous rassurent quant à sa pérennité et son développement continu", a-t-il précisé, se félicitant des contributions "constructives" ayant permis de favoriser le dialogue sur les questions d'intérêt commun, dans un esprit empreint de respect, de confiance mutuelle et de responsabilité partagée.



Il a, par ailleurs, saisi cette occasion pour "réaffirmer l'engagement des Forces Armées Royales à poursuivre leur contribution au développement de l'Initiative 5+5 Défense et à ne ménager aucun effort pour la réalisation des activités inscrites dans le cadre des plans d'action arrêtés conjointement".



Saluant les efforts de tous les pays membres pour leur contribution au déroulement réussi des activités exécutées, au titre du plan d'action 2022, à l'élaboration du plan d'action 2023 et à la finalisation du projet de la Déclaration ministérielle, il a également souhaité "plein succès à nos amis portugais qui assureront la présidence de l'Initiative 5+5 Défense pour l'année 2023".



Pour sa part, le général de brigade Ismail Makhlouf Milad, chef de la délégation libyenne, a souligné l'importance de cette réunion, félicitant le Royaume du Maroc pour sa présidence réussie de l’Initiative 5+5 Défense au titre de 2022.



Le responsable militaire libyen a aussi salué l'organisation minutieuse par le Maroc de toutes les réunions au cours de sa présidence de l'Initiative, souhaitant plein succès au Portugal lors de sa prochaine présidence en 2023.



De son côté, la cheffe de la délégation portugaise, Elisabete Gomes, a saisi cette occasion pour exprimer ses vifs remerciements au Royaume pour "l’empreinte de dynamisme marocain au cours de l’année 2022", assurant que le Portugal est prêt à assumer sa présidence en 2023.



Mme Gomes a ajouté que son pays organisera, dans le cadre de sa présidence, les activités qui relèvent de l’Initiative 5+5 Défense, ainsi que des exercices relatifs à la cyberdéfense, aux forces d’opération spéciale et à l’agenda femme, paix et sécurité.



Etalée sur deux jours, cette réunion a été marquée par la finalisation du plan d'action 2023, avec à la clé 60 activités couvrant pratiquement tous les domaines de coopération, ainsi que par la finalisation du projet de la Déclaration conjointe devant sanctionner les travaux de la 18ème réunion des ministres de la Défense prévue le 16 décembre prochain à Rabat.