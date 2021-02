Classique ASFAR-Raja: Comme à l’accoutumée, une opposition qui s’annonce de bonne facture

Le Complexe Moulay Abdellah de Rabat abritera, ce soir à partir de 19h30, la rencontre devant opposer l’ASFAR au Raja de Casablanca, et ce pour le compte de la sixième journée de la Botola Pro D1. Un choc qui, de tout temps, a tenu toutes ses promesses et qui intervient cette saison alors que les Verts sont leaders du championnat, au moment où les performances des Militaires fonctionnent en dents de scie. Un parcours en de-ça des attentes des dirigeants et des supporteurs du club, ce qui a débouché sur le remerciement du coach Abderrahim Taleb suppléé par le technicien belge Sven Vandenbroeck dont ça sera la première sortie. Une opposition qui revêt donc toute son importance pour les deux protagonistes après une longue trêve qui a duré plus d’un mois en raison de la participation de la sélection marocaine des joueurs locaux aux phases finales du CHAN remporté d’ailleurs par le Maroc. Pour l’ASFAR qui ne compte qu’une seule victoire contre deux issues de parité et autant de défaites, l’heure est plus que jamais à la mobilisation pour se ressaisir afin que la machine puisse de nouveau tourner à plein régime, et ce tant qu’il est encore temps. Quant au Raja, qui sera une fois encore privé des services de son capitaine Mohcine Moutawalli mais devra récupérer Noh Saadaoui, ça sera un classique à bien négocier, d’autant plus qu’il sera un parfait match de mise en jambe avant le second acte de la rencontre de la Coupe de la Confédération dimanche prochain contre les Tunisiens de FC Monastir. Les Casablancais aborderont cette partie, ultime tour avant la phase de poules, avec un léger avantage d’un but à zéro lors du match aller. A noter que la confrontation ASFAR-Raja est le dernier match comptant pour cette sixième journée du championnat entamée samedi dernier. Une manche marquée par les premières victoires de la saison du DHJ et du MCO, sur le score identique de 1 à 0, aux dépens respectivement de la RCAZ et du SCCM. L’IRT, club dont les joueurs ont observé une grève de quelques jours durant la trêve, a cédé le pas à domicile devant le RCOZ (0-1), au moment où le HUSA a été accroché par le MAT (1-1), tout comme l’OCS par le MAS (1-1). Le CAYB a, lui, eu raison de la RSB par 1 à 0 dans un match marqué par des incidents extra sportifs. Quant à l’avant dernier match de cette journée, il devait mettre aux prises le WAC et le FUS, sachant que le Wydad devra se rendre aujourd’hui pour le Caire afin de défier vendredi prochain l’équipe sud-africaine de Kaizer Chiefs au compte de la première journée du groupe C de la Ligue des champions.