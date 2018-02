Classement des signes astro du plus dépensier au plus radin

«L'argent ne fait pas le bonheur». «Le temps, c'est de l'argent». «L'argent ne pousse pas dans les arbres». Ces expressions autour de l'argent ne sonnent pas de la même façon chez tout le monde. Dans l'astrologie, les signes astrologiques aussi, ont des profils différents par rapport aux finances. Et vous, êtes-vous plutôt avare ou généreux ? Découvrez-le tout de suite avec notre classement des signes astrologiques du plus dépensier au plus radin.

1. Le Bélier : le plus dépensier

Spécialiste des achats ‘coup de tête’, le Bélier est, sans aucun doute, un acheteur compulsif. Pour lui, l'argent sert à être dépensé et il compte bien en profiter pour (se) faire plaisir ! Ce qui explique qu'il est le signe astrologique le plus dépensier du Zodiaque.

2. Le Cancer : D'un tempérament enfantin et roi des caprices, le Cancer est capable de bouder pendant des heures quand il n'a pas ce qu'il veut. C'est un véritable panier percé qui, à l'image d'un bambin, court dépenser les économies qu'il vient tout juste de gagner.

3. Le Lion : Extraverti à souhait, le Lion porte une attention particulière à l'image qu'il renvoie. Vêtements de créateur, bijoux de luxe, accessoires dernier cri, voiture de collection... Rien n'est trop beau pour qu'on le remarque. Il ne se refuse rien et est tout aussi généreux avec les autres qu'avec lui-même.

4. La Balance : Si l'élégance avait un signe astrologique, ce serait la Balance. En effet, elle aime les belles choses, privilégie la qualité à la quantité et s'attache à être toujours élégante. Pour cela, elle n'hésite pas à dépenser toutes ses économies. Pour autant, elle n'est pas du genre à finir en découvert à chaque fin de mois.

5. Le Poisson : Hypersensible et bienveillant, le Poisson est plus empathique que la moyenne. Même s'il ne dépense pas beaucoup d'argent au quotidien, il est du genre à donner tout ce qu'il a pour aider un proche en difficulté. De la même façon, il ne compte pas ses sous lorsqu'il doit faire un cadeau à un ami.

6. Le Scorpion : Avec lui, c'est tout ou rien. Pour réaliser ses rêves, il est capable d'économiser pendant des années sans toucher à un seul centime. A l'inverse, il peut tout dilapider en un claquement de doigt pour se payer une activité extrême ou s'offrir l'objet de tous les désirs.

7. Le Sagittaire : L'argent n'est pas un problème pour le Sagittaire. Du moins, ce n'est pas le manque de moyen qui l'empêchera de se sentir libre comme l'air. Il dépense sans compter pour aider son prochain mais sait faire attention lorsque nécessaire.

8. Le Verseau : L'argent ne fait pas le bonheur. Voilà une expression inventée pour le Verseau. En effet, tout comme le Sagittaire, c'est un signe astrologique désintéressé de l'argent. Une chose est sûre, il ne se tuera pas à la tâche pour en gagner beaucoup !

9. Le Gémeaux : Plutôt décontracté par rapport à l'argent, le Gémeaux voit ses finances comme un jeu. S'il possède de l'argent, il le dépensera et s'il n'en a pas, il ne s'en fera pas une montagne. Quoiqu'il en soit, il est du genre à vouloir négocier tout et n'importe quoi.

10. La Vierge : On ne peut pas dire que la Vierge soit un signe astrologique radin. En effet, elle se montre extrêmement généreuse quand il s'agit d'aider ses proches ou même des inconnus. Mais la Vierge est économe. Elle met son argent de côté de manière assidue pour se sentir en sécurité. Pour elle, les petites économies font les grandes fortunes.

11. Le Capricorne : Signe astrologique ambitieux par excellence, le Capricorne travaille dur pour capitaliser. Sa devise ? Un sou est un sou. Ce bourreau du travail s'applique à calculer ses investissements pour gagner un maximum d'argent et ce, même si ça prend du temps. De toute façon, il est du genre patient. Il devrait apprendre à lâcher prise et profiter un peu plus de ses économies pour vivre pleinement.

12. Le Taureau : le plus radin

Matérialiste, avare et conservateur, le Taureau détient la palme d'or du signe du Zodiaque le plus radin. Ultra terre à terre, le Taureau voit l'argent comme une sécurité. Plus il en a, mieux c'est. A l'inverse, si son compte en banque voit le rouge, il sera totalement paniqué par la situation. Même si c'est un épicurien qui aime profiter des plaisirs de la vie, le Taureau préfère garder son argent pour lui.