Cissé a passé une nuit à l'hôpital

Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, hospitalisé vendredi soir à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, à la suite d'une petite infection gastrique, "se porte mieux", ont indiqué samedi des sources proches de l’équipe nationale sénégalaise.



Aliou Cissé, victime d’une infection gastrique, a été hospitalisé, vendredi soir, après la rencontre Sénégal-Cameroun (3-1) pour le compte de la deuxième journée de la poule C de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023, selon des médias locaux.



Des sources proches de la sélection nationale assurent que "l’état de santé de Aliou Cissé s’est stabilisé et qu’il se porte mieux".



Pour sa part, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a rapporté samedi dans un communiqué que "le coach Aliou Cissé a été pris en charge par le staff médical et les services de soins de l'hôpital de Yamoussoukro pour une pathologie bénigne infectieuse, vendredi 19 janvier dans la soirée après le match Sénégal-Cameroun", ajoutant que "les examens sont rassurants et il est de retour avec son groupe".



La FSF indique d'autre part que 'le joueur Abdallah Sima a quitté samedi la tanière après avoir passé des examens suite à une blessure contractée lors de l'entrainement mercredi'.



"Constatant une lésion du long adducteur de la cuisse gauche entrainant une longue indisponibilité du joueur, les staffs médicaux de la sélection et de son club, Glasgow Rangers, ont décidé de son retour en club pour une prise en charge optimale de sa blessure", informe la fédération sénégalaise dans ce communiqué publié sur son site officiel.