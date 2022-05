Cinquième finale pour le Wydad en LDC

Le Wydad est parvenu, vendredi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à baliser son chemin pour la finale de la Ligue des champions d’Afrique de football, et ce après avoir sorti l’équipe angolaise de Petro Atletico.



Après avoir fait l’essentiel à Luanda au match aller en s’imposant par 3 à 1, les Rouges se sont contentés d’assurer à la maison leur qualification, bouclant ce match retour sur une issue de parité, un partout.



L’adversaire s’était rendu à la métropole avec l’intention de jouer à fond ses chances dans l’espoir de renverser la donne. Il a réussi à ouvrir la marque à la 21ème minute par l’entremise de Gleison Moreira, mais cela n’a pas inquiété outre mesure des Wydadis poussés par quelque 30.000 spectateurs, comme l’avait décidé la CAF. Ils ont aussitôt réagi pour recoller au score grâce à une réalisation à la demi-heure de jeu d’Amine Farhane, auteur du but d’égalisation face au Zamalek lors de la phase de poules.



Au cours du second half, le WAC a cherché à bien gérer le reste du temps pour décrocher une qualification amplement méritée à la finale de la LDC. Ça sera la cinquième, un record non encore égalé par aucun club marocain et l’on espère de tout cœur que les Rouge et Blanc iront cette fois-ci jusqu’au bout de cette campagne continentale.



Pour le coach du Wydad, Hoalid Regragui, ravi d’être le deuxième cadre marocain après Lhoucine Ammouta à se qualifier en finale de LDC, « l’opposition n’était pas une mince affaire devant une coriace formation de Petro Atletico », ajoutant que « l’important, ce n’est pas de produire du beau jeu, mais d’atteindre son objectif », à savoir se qualifier en finale pour croiser le fer avec les Egyptiens du National du Caire qui ont éliminé les Algériens de l’Entente de Sétif. Le match retour entre ces deux clubs s’est soldé samedi sur une issue de parité, deux partout, sachant qu’à l’aller, Al Ahly s’était imposé sur le large score de 4 à 0.



La finale est prévue le 30 courant au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Le comité exécutif de la CAF avait voté pour la métropole (16 voix contre 3 pour le stade de Dakar), un choix qui ne souffre de la moindre contestation en dépit des délires du camp égyptien qui « rêve» de déplacer cette finale sous d’autres cieux, ce qui frôle le ridicule.



Bref, le Wydad et Al Ahly sont donc les protagonistes d’une finale qui s’annonce sous de bons auspices. Le Wydad, qui a réalisé jusqu’ici un parcours des plus probants, aura à cœur de remporter pour la troisième fois de son histoire ce prestigieux trophée africain, ce qui constituera une consécration pour un club qui, durant les huit dernières saisons, a toujours été présent aux tours avancés de la C1.



Mohamed Bouarab