Cheikha Bodour Al Qasimi : Le choix de Charjah comme invité d’honneur au SIEL 2025 illustre son rôle dans le soutien à la culture arabe

Le choix de Charjah en tant qu'invité d'honneur de la 30e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) illustre son rôle dans le soutien au "projet culturel arabe" contemporain, a indiqué la présidente de l'Autorité du livre de Charjah, Cheikha Bodour Al Qasimi.



"C’est une étape clé qui vient conforter la place de Charjah en tant que plateforme culturelle mondiale et hub de la culture arabo-islamique", a-t-elle souligné dans un message publié sur le site web du SIEL, dont l'édition 2025 est prévue du 18 au 27 avril à Rabat.



L'Émirat de Charjah prendra part à cet évènement avec un programme axé sur la culture, le patrimoine, la littérature, l’art et l’édition, a fait savoir Cheikha Bodour Al Qasimi, notant que plusieurs écrivains, maisons d’édition et intellectuels émiratis "viendront partager leurs points de vue sur le futur de la culture arabe, de l’industrie de l’édition et du rôle des maisons d’édition".



"L’Autorité du livre de Charjah prévoit un éventail d’activités visant à mettre en lumière la scène littéraire aux Émirats Arabes Unis, avec la participation de plus de 15 maisons d’édition nationales", a-t-elle noté, ajoutant que des rencontres seront organisées afin d’encourager les échanges culturels entre écrivains et intellectuels émiratis et marocains.



Selon la responsable, le programme compte également des activités dédiées aux enfants, ainsi que des ateliers sur la calligraphie arabe animés par des calligraphes marocains, l'objectif étant d'offrir aux visiteurs une expérience unique autour de l’art, du patrimoine et de la littérature.



Grâce à cet événement, Charjah espère renforcer les liens culturels et faciliter les échanges d’idées et de points de vue, deux thématiques clés du projet culturel arabe, a indiqué Cheikha Bodour Al Qasim, relevant qu'il s'agit aussi de présenter les nouveautés du paysage culturelle émirati, ainsi que les dernières initiatives en matière de soutien à l’industrie littéraire et de promotion des secteurs de l’édition et de la traduction.