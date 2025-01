Cheick Tidiane Seck enflamme la scène en clôture du Festival "Jazz sous l'arganier"

L'artiste malien, Cheick Tidiane Seck, figure emblématique de l'afro-jazz, a captivé, dimanche soir, le public d’Essaouira avec un concert électrisant en clôture de la 8ème édition du prestigieux Festival "Jazz sous l'arganier".



Lors de cette soirée mémorable, rehaussée par la présence du conseiller de SM le Roi et président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, André Azoulay, ainsi que d’autres éminentes personnalités des sphères diplomatique, culturelle et artistique, l’assistance a été emportée dans un univers musical envoûtant et profondément émouvant, où les vibrations de l’ouverture, du partage et du rapprochement résonnaient avec éclat, dans la plus pure tradition souirie.



Ainsi, la soirée a débuté sous les meilleurs auspices avec une prestation remarquable d’un trio marocco-espagnol, réunissant Alaa Zouiten au oud, Naoufal Montassarre à la guitare et Antonio Moreno au cajón, qui a offert une fusion captivante entre les sonorités du flamenco et les mélodies arabo-andalouses, invitant ainsi le public cosmopolite à un voyage musical méditerranéen dans le cadre intime et enchanteur de l'espace socioculturel "Dar Souiri".



Avec une parfaite maîtrise des instruments, le trio a proposé aux mélomanes une palette riche et nuancée de sonorités, entre tradition et modernité, avec à la clé des œuvres emblématiques du répertoire arabo-andalous, à l'instar de "Lama Bada Yatathana", interprétées avec une sensibilité et une virtuosité remarquables.



La scène a ensuite été investie par Cheick Tidiane Seck, entouré d’un quintet de musiciens d’exception, notamment Will Calhoun à la batterie, Joseph Junior Omicil au saxophone, Momo Hafsi à la contrebasse et Adama Bilourou au balafon.



Par sa voix puissante et son humour inégalé, le légendaire malien a su, dès les premiers instants, établir une connexion instantanée avec l’auditoire, où chaque note jouée semblait raconter une histoire captivante.



Alternant entre des morceaux vibrants d’énergie et des interprétations plus intimistes, le musicien a rendu un hommage vibrant à l’icône du jazz afro-américain, Randy Weston, revisitant ses compositions avec un souffle contemporain et une émotion palpable.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Cheick Tidiane Seck s'est réjoui de se produire dans la Cité des Alizés qu'il a décrite comme un "lieu magique et inspirant, empreint d’histoire et d’ouverture culturelle".



"Essaouira est une ville qui respire l’art et le dialogue. C’est un honneur de clôturer ce festival prestigieux, qui incarne les valeurs de partage et de diversité auxquelles je crois profondément", a-t-il ajouté, insistant sur l'importance pour les artistes africains de tisser des liens avec le reste du monde tout en préservant l’authenticité et la richesse de leurs traditions culturelles.



De son côté, Alaa Zouiten s'est dit très heureux de participer à cette 8ème édition de ce "rendez-vous unique célébrant la diversité musicale et culturelle".



"C’est une immense joie de jouer à Essaouira, une ville où l’histoire, l’art et l’ouverture se rencontrent harmonieusement", s'est-il félicité dans une déclaration similaire.

Par ailleurs, la soirée s’est achevée dans une ambiance festive et conviviale avec les désormais incontournables "Midnight Jam Sessions".



Dans cet espace dédié à l’improvisation, des artistes et passionnés ont partagé la scène, laissant libre cours à leur créativité dans un esprit de fraternité musicale et de célébration collective, dans la plus pure tradition souirie.



Initiée par l'Association Essaouira-Mogador, la 8ème édition du "Jazz sous l’arganier" vient conforter la position de la Cité des Alizés en tant que carrefour culturel et laboratoire vivant d’innovation artistique, où le patrimoine se réinvente pour mieux dialoguer avec l’avenir.



Cette manifestation musicale internationale, qui s’est déroulée du 27 au 29 décembre, a proposé une programmation riche et variée, incluant des concerts captivants, des ateliers, des expositions et des "Jam Sessions" nocturnes, pour le plus grand plaisir des épris de jazz et des musiques du monde.



L’événement a également accueilli un forum intellectuel, réunissant musiciens, chercheurs, journalistes et passionnés pour débattre des enjeux contemporains de la musique, de la culture et des échanges interculturels.