Championnat d'Afrique des clubs champions d handball: Widad Es-Semara et Mountada Derb Sultan en quarts

Le Widad Es-Semara a poinçonné, lundi à Laâyoune, son ticket pour les quarts de finale du 45e Championnat d'Afrique des clubs champions de handball, au terme de la troisième et dernière journée du groupe D.



Le club marocain termine en tête de son groupe (6 pts), après sa victoire (25 à 24) sur Adjidja du Bénin, deuxième avec 4 points.



Deuxième représentant du Maroc à passer à ce tour, après Mountada Derb Sultan, Widad Es-Semara affrontera le deuxième du groupe B, composé du Raja d’Agadir, FAP Yaoundé du Cameroun, Don Bosco de la Côte d’Ivoire et Flowers du Bénin.



Dans l’autre match du groupe D, ASFA du Sénégal, 3e au classement (2 pts) a battu (43-23) Mechal de l’Ethiopie (dernier avec 0 point).

A propos de Mountada Derb Sultan, il s’est qualifié, comme précité, pour les quarts de finale à l’issue de la troisième et dernière journée du groupe C.



Le club casablancais poinçonne son ticket en occupant la deuxième place de son groupe avec quatre points, suite à sa défaite face au Zamalek d’Egypte (21-32), qui termine en tête.

En quart de finale, Mountada Derb Sultan affrontera le leader du groupe A, qui comprend Al-Ahly d’Egypte, Mekelle 70 Enderta d’Ethiopie et l’Etoile et le CFJSO du Congo.



Dans l’autre match de ce groupe, Friendship HB du Cameroun a signé sa première victoire en battant le club éthiopien de Krikos (29-25), terminant à la troisième place, devant son adversaire du jour, lanterne rouge avec un compteur à zéro.