Championnat d’Afrique de VTT. De l’or pour Raja Chakir

La championne marocaine Raja Chakir a offert une médaille d’or au Maroc dans l’épreuve du cross-country olympique (XCO) U23 (5 km en cinq tours), disputée dimanche dans la forêt de Bouskoura à Casablanca, lors de la 2e journée du 16ème championnat d’Afrique de VTT.



Raja Chakir a devancé la Rwandaise Moami Casey Jazila (argent), tandis que l'autre Marocaine Chaimae El Himer a décroché le bronze.



Dans l’épreuve du cross-country olympique juniors (5 km en 4 tours), la Marocaine Imane Lemkhayar a remporté la médaille de bronze en se classant 3e derrière la Sud-Africaine McKinon Jady et la Namibienne Van Forne. De son côté, le Marocain Marouane Daoudi s’est classé 4e chez les juniors (5 km en 5 tours).



Le Maroc a remporté, samedi, deux médailles de bronze lors de la première journée grâce à Raja Chakir dans l’épreuve féminine U23 et Imane Lemkhayar chez les juniors filles, ce qui porte à cinq le nombre total des médailles récoltées par les vététistes marocains lors de ce championnat (1 or et 4 bronze).



La 16ème édition du championnat d’Afrique de VTT, organisée par la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) en partenariat avec la Confédération africaine de la discipline, s'est tenue sous le signe "Le Maroc et l’Afrique, une seule entité".



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette compétition africaine a connu la participation des meilleurs vététistes africains issus de 12 pays, à savoir le Maroc, pays organisateur, l’Afrique du Sud, la Namibie, les Iles Comores, les Iles Maurice, le Soudan du Sud, le Rwanda, le Kenya, le Nigeria, le Lesotho, le Zimbabwe et la Côte d’Ivoire.

Le Maroc a été représenté par 10 cyclistes dans la catégorie des seniors, 11 dans les moins de 23 ans et 11 chez les juniors.