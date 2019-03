Championnat D1 : Pluie de buts à Rabat et à Al Hoceima

L'AS FAR s'est inclinée à domicile face au Youssoufia de Berrechid par 3 buts à 4, en match de la 20è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé à huis clos, dimanche au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Les réalisations du CAYB ont été inscrites par Youssef El Karmani (44è), Haitem Aina (45è+2 et 68è) et Madou Dembili (72è). Les Militaires ont réduit le score par Aboubacar Toungara (63è), Ibrahim El Bazghoudi (71è) et Mehdi Talbi (76è, CSC).

Cette victoire permet au CAYB de se hisser à la 3è place avec 29 points. En revanche, l'AS FAR (27 pts) rate l'occasion de rejoindre l'IRT à la deuxième place et se contente ainsi du 5è rang, aux côtés du Mouloudia d'Oujda, du Hassania d'Agadir et de la Renaissance de Berkane.

A propos de la formation tangéroise, elle s'est imposée sur la pelouse du Chabab Rif Al Hoceima (CRA) par 3 à 2 au stade Mimoun El Arsi.

Les trois buts des représentants de la cité du Détroit ont été inscrits par Redouane Mrabet Ouriaghli (5è), Ayoub El Gaadaoui (16è) et Abdelkbir El Ouadi (85è). Mohamed Fikri (27è) et Diez Martin Bengoa (73è) avaient réduit le score pour l'équipe locale.

Grâce à cette victoire, l'IRT s'empare provisoirement de la 2è place avec 30 points, alors que le CRA (19 pts) occupe l'avant-dernière position.