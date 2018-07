L'Espagnole Campos Marrerosabel a remporté, lundi, la dernière étape du 10ème Challenge international du Sahara de cyclisme, organisé par le club de la Marche Verte de cyclisme à Laâyoune, à l'occasion des célébrations marquant le 19ème anniversaire de la Fête du Trône. L'Espagnole a parcouru la deuxième étape de cette course, disputée dans un circuit fermé de 50 km, en 1h17min11s, suivie des Marocaines Fatima Zahra El Hayani et Mouna Benaji.

Dans la catégorie espoir, la victoire est revenue à la Marocaine Hakima Baghraoui, talonnée par ses compatriotes Mariam El Hou et Fatima Zahra Baghraoui, du club de la Marche Verte de cyclisme, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Chez les hommes, le Marocain Hakim Baghraoui a décroché la première place, suivi des Espagnols Francisco José et Ezequiel Jesus, alors que chez les dames, le podium a été dominé par les Espagnoles Sandra Veronica, Maria Elena et Maria Fernanda.

Au terme de cette compétition, organisée par la Fédération Royale marocaine de cyclisme, le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Yahdih Bouchaab, qui était accompagné du président de la commune urbaine de Laâyoune, de responsables des services extérieurs, de dignitaires et de chioukhs de tribus sahraouies, a procédé à la remise des trophées aux vainqueurs.