Challenge Seniors&Mid Amateurs de golf

La 4è étape du Seniors&Mid Amateurs Championship, qui s'est déroulée les 5 et 6 août sur le parcours du Royal Country Club de Tanger, a connu une réussite exceptionnelle, en réunissant un nombre impressionnant d’amateurs féminins et masculins, représentant la plupart des clubs nationaux, apprend-on auprès de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG).

Comme lors des étapes précédentes, plus de 170 golfeuses et golfeurs se sont donné rendez-vous à Tanger pour prendre part à ce tournoi, ajoute-t-on de même source.

Cet événement s’est déroulé en présence, notamment, de MM. Mustapha Zine, président délégué de la FRMG, Abdellatif Id Mhamma, secrétaire général de la FRMG, Jalil Benazzouz, président de la Commission sportive et de Moulay Rachid Alaoui Abdellaoui, conseiller à la FRMG.

D’excellents résultats ont été enregistrés faisant honneur à cette compétition, selon la FRMG.

Voici, par ailleurs, les résultats complets:

Mid Amateurs Seniors Dames Scores Brut

1ère Boutaleb Kenza R.G.A.M. 84-84 168

2ème Bellanine Rajaa Palm Golf 91-87 178

3ème Bellamine Siham R.G.D.E.S. 91-88 179

Mid Amateurs Seniors Hommes Scores Brut

1er Soussi Ali R.G.D.E.S. 73-74 147

2ème El Jaffali Karim T.J.C. 78-75 153

3ème Houck Christophe Green Golf 75-78 153

Mid Amateurs Seniors Dames Net

1ère Boutaleb Kenza R.G.A.M. 70-70 140

2ème Abidine Farida R.C.C.T. 58-84 142

3ème Dem Mar Benet Maria Espagne 70-73 143

Mid Amateurs Seniors Messieurs Net

1er El Filali Mohamed Cabo Negro 64-65 129

2ème Loualid Khalid T.J.C. 56-73 129

3ème Bouhry Hassan R.C.C.T 66-68 134