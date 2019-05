Au cours du tournage de You Are My Friend, un biopic sur l’animateur Fred Rogers porté par Tom Hanks, James M. Emswiller, un mixeur de 65 ans, a fait une violente chute de 2 étages. Selon la police, l’homme était sur un balcon, en train de fumer une cigarette, avant de basculer dans le vide. James M. Emswiller aurait alors été transporté à l’hôpital et y aurait rendu son dernier soupir.