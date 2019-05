Le pilote de voltige Art Scholl est décédé lors du tournage de Top Gun. Alors qu’il survolait l’océan Pacifique, ce dernier a perdu le contrôle de son avion. La cause exacte de l’accident n’a pas été déterminée et l’appareil ainsi que le corps du pilote n’ont jamais été retrouvés. Le film porté par Tom Cruise et Kelly McGillis lui est dédié.