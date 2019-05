Ces tournages qui ont tourné au drame : La Quatrième dimension

Lors du tournage du film La Quatrième dimension, l’acteur Vic Morrow, ainsi que deux enfants de 6 et 7 ans engagés de manière illégale, ont perdu la vie dans un accident d’hélicoptère. Le pilote, volant à 8 mètres du sol, a été gêné par les explosions des effets pyrotechniques et a perdu le contrôle de l’appareil. L’hélicoptère est alors venu s’écraser sur l’une des petites filles, que l’acteur avait lâché sous l’effet du souffle. Ce dernier et l’autre enfant ont été décapités par une pale de l’engin. Attaqué en justice par les parents des petites filles et les deux filles de Vic Morrow, le réalisateur John Landis a finalement été acquitté.