Ces talents marocains qui brillent de mille feux sous d’autres cieux

Du jamais vu dans l’histoire des joueurs professionnels marocains. Des performances XXL à mettre au compte de cinq internationaux qui, en une journée, ont pu gagner un titre majeur avec leurs clubs respectifs. Il y en a ceux qui se sont adjugé des Coupes nationales tandis que d’autres ont remporté des Ligues continentales, en attendant des consécrations à venir dans les prochains jours.



Ainsi, pour ce qui est des Ligues des champions, si aucun club marocain n’a été de la partie sur le plan africain, le football national pourrait se contenter cette saison de la distinction de Reda Slim qui a remporté, samedi, la C1 continentale avec l’équipe égyptienne d’Al Ahly (0-0 à l’aller, 1-0 au retour) au détriment des Tunisiens de l’Espérance.



En Ligue des champions asiatique, Soufiane Rahimi a été l’artisan de la victoire de son club émirati d’Al Aïn. L’ex-Rajaoui a brillé de mille feux, lors de cet ultime acte. Il a été et buteur en deux temps et passeur, sans oublier qu’il était à l’origine du penalty transformé avec succès par son coéquipier, le Paraguayen Kaku. Résultat des courses : une victoire éclatante par 5 à 1 et une distinction de Soufiane Rahimi qui termine goleador de la compétition avec 13 réalisations.



Au niveau des Coupes nationales, il y a lieu de citer en premier le joli coup de Manchester United qui a remporté la FA Cup aux dépens de la grosse machine de City (2-1). Parmi les Red Devels de la partie, il y avait Soufiane Amrabet qui, après avoir peiné à ses débuts, a retrouvé son bon niveau ces dernières semaines, relançant par là même sa carrière, passant d’élément non grata à un joueur vivement convoité en Premier League par Cristal Palace et Fulham.



En Allemagne, Amine Adli continue de couler des jours heureux avec son club de Bayer Leverkusen. Certes, ce dernier a vu son élan d’invincibilité stoppé mercredi dernier en finale de l’Europa League (51 matches), mais il s’est aussitôt ressaisi en remportant dimanche la finale de la Coupe d’Allemagne après s’être imposé par 1 à 0 sur Kaiserslautern, se targuant de réussir le doublé, Coupe et championnat, mettant par là même un terme à la suprématie du Bayern Munich où évolue le joueur marocain Nousseir Mezraoui.



Toujours dans le registre des doublés, il y a Achraf Hakimi vainqueur avec le PSG de la Coupe de France après avoir assuré depuis depuis belle lurette le titre de la Ligue 1. Le Paris Saint Germain a eu raison de l’Olympique Lyon par 2 à 1, sachant que l’avant-match avait connu des actes de hooliganisme.



Sacrées performances des internationaux marocains qui interviennent au bon moment. A quelques jours du rassemblement du Onze national pour disputer les éliminatoires, zone Afrique, du Mondial 2026, le 7 juin à Agadir contre la Zambie et le 11 dudit mois à Kinshasa face au Congo, sachant qu’au premier match de qualification du groupe E en novembre 2023, les Lions de l’Atlas avaient surclassé en déplacement la Tanzanie par 2 à 0.



A noter que le sélectionneur national Walid Regragui devra tenir ce mardi à partir de 11 heures au Complexe Mohammed VI de football une conférence de presse où il annoncera la liste des joueurs retenus pour les deux matches précités des éliminatoires de la Coupe du monde.



Mohamed Bouarab