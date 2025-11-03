Ce que l'IA signifie pour la croissance et l'emploi

De plus en plus d’entreprises commençant à expérimenter l’IA, tout en réfléchissant à la manière d’améliorer leur rentabilité, les débats s’intensifient concernant les conséquences que cela pourrait entraîner pour les travailleurs. Aux Etats-Unis, le décalage manifeste entre des valorisations boursières vertigineuses et la baisse du nombre total d’offres d’emploi (hors agriculture) alimente le discours médiatique autour d’une destruction d’emplois provoquée par la technologie.



Pas une semaine ne s’écoule sans que la presse n’évoque des entreprises qui confient à l’IA des tâches intellectuelles, notamment celles qu’effectuent généralement de jeunes diplômés ou des employés situés à des échelons peu élevés dans la hiérarchie. Selon un rapport publié par la Commission du Sénat américain sur la santé, l’éducation, le travail et les retraites ce mois-ci, l’IA et l’automatisation pourraient détruire près de 100 millions d’emplois aux Etats-Unis dans les dix prochaines années. Ceux qui relaient ces craintes peuvent par ailleurs s’appuyer sur les travaux de certains économistes renommés selon lesquels la révolution de l’IA ne produira qu’un effet modéré sur la croissance de la productivité, tout en créant en revanche des effets négatifs sur l’emploi, en raison de l’automatisation de nombreuses tâches et professions.



Nous sommes en désaccord avec ces deux affirmations. Nos récents travaux démontrent que la situation est beaucoup plus complexe que cela, et bien moins dramatique que ne le suggèrent ces discours pessimistes. En ce qui concerne la croissance de la productivité, l’IA peut agir selon deux canaux distincts : en automatisant les tâches liées à la production de biens et de services, et en automatisant les tâches liées à la production de nouvelles idées.



Lorsqu’Erik Brynjolfsson et ses coauteurs ont examiné l’impact de l’IA générative sur les agents du service client d’une entreprise de logiciels américaine, ils ont constaté que la productivité des employés ayant accès à un assistant d’IA avait augmenté de près de 14% dès le premier mois d’utilisation, puis qu’elle s’était stabilisée à un niveau environ 25% plus élevé après trois mois. Une autre étude révèle des gains de productivité tout aussi importants parmi un groupe diversifié de travailleurs du savoir, les employés les moins productifs connaissant dans un premier temps les effets positifs les plus marqués, avec pour conséquence une réduction des inégalités au sein des entreprises.



Passons du niveau microéconomique au plan macroéconomique. Dans une publication de 2024, Simon Bunel et moi-même envisagions deux alternatives pour estimer l’impact de l’IA sur la croissance potentielle au cours des dix prochaines années. La première approche exploite le parallèle entre la révolution de l’IA et les précédentes révolutions technologiques, tandis que la seconde suit le cadre de Daron Acemoglu, fondé sur les tâches, que nous examinons à la lumière des données disponibles dans les études empiriques existantes.



Sur la base de la première approche, nous estimons que la révolution de l’IA devrait accroître la croissance de la productivité globale de 0,8 à 1,3 point de pourcentage par an au cours des dix prochaines années. De même, en utilisant la formule d’Acemoglu fondée sur les tâches, et en lui appliquant toutefois notre propre lecture de la littérature empirique récente, nous estimons que l’IA devrait faire augmenter la croissance de la productivité globale de 0,07 à 1,24 point de pourcentage par an, avec une estimation médiane de 0,68. En comparaison, Acemoglu prévoit une augmentation de seulement 0,07 point de pourcentage.



Par ailleurs, notre estimation médiane doit être considérée comme une limite inférieure, dans la mesure où elle ne tient pas compte du potentiel de l’IA dans l’automatisation de la production d’idées. D’autre part, nos estimations ne prennent pas en compte les obstacles potentiels à la croissance, notamment le manque de concurrence dans divers segments de la chaîne de valeur de l’IA, qui sont d’ores et déjà contrôlés par les entreprises stars de la révolution numérique.



Qu’en est-il des implications de l’IA sur l’emploi global ? Dans une nouvelle étude portant sur les données d’entreprises françaises, recueillies entre 2018 et 2020, nous démontrons que l’adoption de l’IA est positivement associée à une augmentation de l’emploi et du chiffre d’affaires total au niveau des entreprises. Cette découverte s’inscrit en phase avec la plupart des études récentes relatives aux effets de l’automatisation sur la demande de main-d’œuvre au niveau des entreprises, et soutient le point de vue selon lequel l’adoption de l’IA induit des gains de productivité en permettant aux entreprises d’élargir le champ de leurs activités.



Cet effet sur la productivité semble plus prononcé que les potentiels effets de déplacement liés à l’IA (qui voient l’IA prendre en charge des tâches associées à certains types d’emplois et de travailleurs, réduisant ainsi la demande de main-d’œuvre). Nous constatons que l’impact de l’IA sur la demande de main-d’œuvre est positif même dans les professions souvent considérées comme vulnérables à l’automatisation, telles que la comptabilité, le télémarketing et le secrétariat. Certes, si certaines utilisations de l’IA (telles que la sécurité numérique) entraînent une croissance de l’emploi, d’autres utilisations (liées aux processus administratifs) ont tendance à produire quelques effets négatifs. Pour autant, ces différences semblent résulter davantage des différentes utilisations de l’IA que des caractéristiques inhérentes aux professions concernées.



En somme, le principal risque pour les travailleurs réside dans l’éventualité d’être déplacés par les employés d’autres entreprises recourant à l’IA, plutôt que par l’IA elle-même. Le fait de ralentir le rythme de l’adoption de l’IA serait probablement contre-productif pour l’emploi national, dans la mesure où de nombreuses entreprises seront en concurrence au niveau international avec celles qui adopteront l’IA.



Bien que notre interprétation des données révèle que l’IA pourrait stimuler à la fois la croissance et l’emploi, la réalisation de ce potentiel nécessitera des réformes politiques appropriées. La politique de la concurrence doit par exemple veiller à ce que les entreprises phares qui dominent les segments supérieurs de la chaîne de valeur ne fassent pas obstacle à l’entrée de nouveaux innovateurs. Notre étude démontre que les entreprises qui adoptent l’IA sont généralement beaucoup plus étendues et plus productives que celles qui ne l’adoptent pas, ce qui suggère que les entreprises déjà au sommet sont en position pour devenir les plus grands gagnants de la révolution de l’IA.



Pour éviter une concentration accrue du marché, ainsi qu’un enracinement du pouvoir de marché, nous devons encourager l’adoption de l’IA par les entreprises de moindre envergure, ce qui peut être réalisé en alliant une politique de la concurrence et une politique industrielle judicieuses, qui améliorent l’accès aux données ainsi qu’à la puissance de calcul. Pour renforcer le potentiel d’emploi de l’IA et minimiser ses effets négatifs sur les travailleurs, un large accès à une éducation de qualité, ainsi que des programmes de formation et des politiques actives concernant le marché du travail, seront absolument essentiels.



La prochaine révolution technologique a déjà commencé. L’avenir d’économies et de pays entiers dépendra de leur volonté et de leur capacité à s’y adapter.



Par Philippe Aghion, lauréat du prix Nobel d'économie 2025

Simon Bunel, économiste à la Banque de France

Xavier Jaravel, professeur d'économie à la London School of Economics