Le Français Pierre Moscovici, avocat de l'assainissement budgétaire, en route pour le Luxembourg

Inlassable avocat de l'assainissement des finances publiques, Pierre Moscovici s'apprête à ranger sa robe d'hermine de Premier président de la Cour des comptes française, où il a officié plus de cinq ans, pour rejoindre à Luxembourg la Cour des comptes de l'Union européenne.



L'ex-ministre socialiste et ex-commissaire européen chargé des Affaires économiques et monétaires contrôlera dès le 1er janvier les recettes et dépenses des 27 pays de l'UE, après n'avoir eu de cesse d'alerter sur la dégradation des comptes de la France depuis la pandémie de Covid.



Arrivé en juin 2020, il lâche les rênes dans un contexte politique très instable, qui rend les discussions sur le budget électriques.

Au-delà des finances, les quelque 200 rapports produits annuellement par la Cour des comptes épinglent régulièrement la sphère publique.



Des recours "inappropriés" du gouvernement aux cabinets de conseil à la situation financière critique du groupe public France Télévisions, Pierre Moscovici en a décrété la publication exhaustive dans un élan de transparence.



Il expliquait en décembre devant les députés avoir voulu faire jouer à l'institution plus que bicentenaire un "rôle de tiers de confiance, de vigie pour les finances publiques".

Parmi ses objectifs également : la modernisation de la juridiction, pour lui insuffler plus de diversité et la rapprocher des citoyens, en les consultant sur les thématiques à approfondir.



Ras-le-bol fiscal"



Avant de succéder à Didier Migaud, Pierre Moscovici a connu des périodes de hors-jeu politique mais a toujours réussi à revenir dans la partie.

La Cour des comptes a été un retour aux sources pour cet ancien élève de la prestigieuse Ecole nationale d'administration (ENA) qui a retrouvé ainsi, après une longue carrière politique, le corps qu'il avait intégré en 1984 comme auditeur.



Ce Parisien de 68 ans a fait ses armes électorales en terre ouvrière et automobile: entré au Parti socialiste en 1984, il a été parachuté dix ans plus tard pour des élections cantonales dans le Doubs (est).



Il a été député de ce département et député européen, et deux fois ministre: des Affaires européennes (1997-2002); puis de l'Economie et des Finances (2012-2014) au début du mandat de François Hollande. Il avait rebondi auprès de ce dernier après la disqualification dans la course présidentielle de son mentor Dominique Strauss-Kahn en raison d'un scandale sexuel.



Mais sa dénonciation en 2013 du "ras-le-bol fiscal" des Français a fini par lui coûter son poste. Des années plus tard, alors que la France se débat avec une dette colossale et un lourd déficit, Pierre Moscovici prône surtout un effort sur les dépenses publiques pour redresser les comptes.



Fils d'un couple d'intellectuels juifs renommés venus d'Europe de l'Est, Pierre Moscovici revendique un positionnement social-démocrate, après avoir été trotskiste dans sa jeunesse.



Très heureux



Mais à la Cour des comptes, il s'est défendu de tout parti pris politique, tançant même début septembre "une poignée de magistrats" de la juridiction qui critiquaient par voie de presse sa gouvernance, selon lui mensongèrement.



Son passage à la Cour a été émaillé çà et là d'interventions fracassantes.

Début 2025, il a par exemple menacé de refuser de certifier les comptes de l'Etat si les recommandations de l'institution n'étaient pas mieux écoutées.



Un décret présidentiel lui a octroyé une année de prolongation à la tête de la Cour des comptes, jusqu'à fin septembre 2026, bien qu'il ait atteint la limite d'âge, mais il n'ira finalement pas au bout.



Malgré son nouveau point de chute à Luxembourg, M. Moscovici compte garder un oeil attentif sur la politique française: pour la présidentielle en 2027, il souhaite un candidat social-démocrate, et assure n'avoir jamais pensé à lui-même pour ce rôle.



La retraite? Elle était pour l'instant inenvisageable, selon ce père d'un jeune garçon.

Son successeur à la Cour des comptes n'a pas été désigné. "Peut-être est-ce le temps d'une femme ?", interroge-t-il.