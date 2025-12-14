A Fès, la technologie réinvente l'accès au patrimoine

A l’heure où le numérique redessine les habitudes et les usages, l’articulation entre patrimoine, mémoire et modernité semble n’avoir jamais été aussi accessible. À Fès, dont la médina déploie des siècles d’histoire, cache des trésors insoupçonnés, une innovation technologique promet de réinventer l’accès au patrimoine.



Le pari audacieux est porté par la jeune startup fassie Medinact, qui a conçu l’application immersive Medinapp, dont l’ambition est de redonner vie à la médina, tout en parlant le langage du public d’aujourd’hui : celui de la technologie et de la gamification.



La démarche a, en effet, de quoi enchanter les visiteurs et redonner souffle aux échoppes de la médina. Au-delà de la découverte de ce concentré de culture et d’histoire comme un jeu grandeur nature, où chaque ruelle révèle un trésor, chaque porte un récit, chaque place un défi, tout le monde trouvera son bonheur.



Pour la startup, c’est une étape décisive franchie dans sa mission de valorisation du patrimoine. Pensée comme une passerelle entre histoire et innovation, l’application propose une expérience immersive unique, où l’utilisateur explore les ruelles anciennes à travers défis, trésors cachés, récits authentiques et fonctionnalités ludiques inspirées du gaming.

A l’origine de Medinapp, la passion d’une seule famille et trois profils complémentaires, réunis par l’amour du patrimoine : Meriam Ghandi, architecte engagée dans la préservation des médinas, Yassine Ghandi, consultant en art et culture, et Ibrahim Ghandi, expert digital spécialisé dans l’histoire culturelle.



En associant leurs compétences, ils ont bâti un projet qui se veut à la fois technologique, culturel et social. Leur objectif est clair : moderniser la manière dont les Marocains – en particulier les jeunes – se reconnectent à leur héritage, tout en renforçant l’attractivité touristique des villes historiques.



'’Cette application est le fruit de deux ans de travail technique et de documentation historique assidue’’, a confié à la MAP Brahim Ghandi, responsable de la partie technique, assurant que l’objectif est de faire découvrir l’histoire et la culture marocaines d’une nouvelle façon.



L’originalité de l’application réside dans son caractère à la fois fiable et récréatif. ‘’Medinapp permet aux visiteurs, nationaux et étrangers, et à la population locale de visiter la médina tout en jouant.



Née au cœur de la médina de Fès, véritable berceau du projet, Medinapp ne s’y limite pas. Elle est déjà déployée à Meknès, Rabat, Essaouira, Errachidia et ses environs, avec l’ambition assumée d’étendre progressivement son empreinte à l’ensemble des médinas du Maroc. L’idée est la même: moderniser l’accès à la culture sans jamais trahir la richesse du patrimoine.



Cette ambition a été reconnue et soutenue au niveau institutionnel. Medinapp fait, en effet, partie des projets sélectionnés dans le programme national de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), dédié à l’incubation, au financement et à l’accompagnement d’initiatives innovantes dans le domaine du gaming de loisirs. Dans ce cadre, l’application représente la région de Fès-Meknès, soulignant son rôle pionnier dans la transformation numérique du tourisme culturel marocain.



Cet appui, complété par l’accompagnement de l’incubateur The Game Changer, a permis d'intégrer à l’application une dimension ludique avancée : badges, défis spécifiques à chaque médina, chasses au trésor scénarisées, mécaniques de jeu adaptées aux contextes locaux. Ces innovations promettent de rendre l’expérience non seulement instructive, mais véritablement captivante.



Au-delà de son aspect ludique, Medinapp revendique une rigueur scientifique forte. L’application offre un inventaire géolocalisé des lieux d’intérêt enrichi de contenus historiques fiables, conçus en partenariat avec des experts du patrimoine. La présence de parcours audio immersifs permet aux visiteurs de s'immerger dans l’histoire, les arts, les métiers et les traditions locales sans jamais perdre le fil du jeu.



Familles, étudiants, voyageurs, passionnés ou simples curieux : chacun y trouve un parcours adapté.

L’application multiplie les circuits thématiques, valorisant aussi bien les figures historiques que les savoir-faire ancestraux ou les légendes urbaines qui façonnent la mémoire des médinas.



‘’Pour la rendre à la fois utile et attractive, nous avons choisi d’introduire dans cette phase la chasse aux trésors et les badges, qui permettent, au fil de la visite et des difficultés, de répondre aux questions soit par géolocalisation, soit par une date ou une information, mais aussi de gagner des gratifications’’, a indiqué la cofondatrice de l’application, Meriem Ghandi.



Avec Medinapp, Medinact propose bien plus qu’une simple application touristique. Elle a la prétention de tracer la voie d’une nouvelle approche du patrimoine, où la technologie devient un vecteur d’émotion, de découverte et de transmission. En transformant la visite des médinas en une aventure interactive, la startup espère contribuer à leur dynamisation, susciter l’intérêt des nouvelles générations et offrir aux visiteurs du monde entier une fenêtre renouvelée sur l’âme des villes marocaines.