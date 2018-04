Catherine Zeta-Jones et Carys : Telle mère, telle fille

Duo mère-fille éblouissant. Catherine Zeta-Jones et sa fille Carys ont assisté ensemble au défilé Dolce & Gabbana Alta Moda Fashion Show, au Metropolitan Opera, à New York. L’occasion de noter la ressemblance troublante entre l’actrice et la fille de 14 ans. Même sourire ultra brite, même regard sombre, même nez retroussé, Carys Zeta-Douglas (fille de Michael Douglas) est le portrait craché de sa mère.

En septembre dernier, alors que Catherine Zeta-Jones était déjà accompagnée de sa fille au défilé Michael Kors, elle avait déclaré à propos de Carys, ainsi que de son fils Dylan : «Je sais que ce sera difficile pour eux, parce qu’il y a leur grand-père, Kirk [Douglas], parce qu’il y a moi et parce qu’il y a Michael [Douglas]. Mais ils aiment beaucoup jouer et ils sont bons». Carys et Dylan choisiront-ils alors une carrière d’acteurs ? Ou plutôt une carrière de mannequin ?

La marque Dolce & Gabbana (notamment) a pour habitude de recruter les enfants des stars pour ses défilés : Gabriel Kane Day-Lewis (fils d’Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis), Brandon Thomas Lee (fils de Pamela Anderson et Tommy Lee Jones) ou encore Sistine et Sophia Stallone (filles de Sylvester Stallone) ont déjà défilé pour la marque italienne. Bientôt Carys Zeta-Douglas ?