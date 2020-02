Casillas prend sa retraite sportive

Le gardien Iker Casillas, qui n'a plus rejoué depuis un infarctus en mai 2019, a choisi de prendre sa retraite sportive pour se consacrer à sa candidature à la présidence de la fédération espagnole, a annoncé mardi le président de son club, le FC Porto.

"Avant de lancer sa candidature, Iker Casillas a tenu à venir me voir à Porto pour me communiquer sa décision qu'il mettrait fin à sa carrière", a déclaré aux médias portugais le président de Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

L'ex-capitaine de l'équipe d'Espagne, âgé de 38 ans, avait annoncé lundi sur son compte Twitter qu'il serait candidat à la présidence de la fédération espagnole (RFEF) en 2020.

"Son attitude m'a beaucoup ému. Il a été impressionnant pendant toute sa carrière, faite dans seulement deux clubs, le FC Porto et le Real Madrid", a ajouté M. Pinto da Costa au sujet de l'emblématique gardien, figure du sport espagnol depuis le triplé historique Euro-Mondial-Euro réussi par la Roja entre 2008 et 2012.

Victime d'un infarctus lors d'un entraînement en mai 2019, Casillas a rejoint le staff technique de son équipe pendant sa convalescence. Il n'a plus rejoué en match officiel depuis, mais n'a pas annoncé formellement qu'il raccrochait les crampons.

L'ancien gardien du Real Madrid, vainqueur de trois Ligues des champions avec son club formateur (2000, 2002, 2014), fait partie des rares joueurs à avoir disputé plus de 1.000 matches au cours de sa carrière.

Après 25 années passées au Real, Casillas avait rejoint Porto en 2015. Il y a remporté le Championnat du Portugal en 2018 et dépassé les 150 rencontres sous les couleurs des "Dragons".