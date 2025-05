Casablanca-Settat : Signature d'un mémorandum d’entente pour la promotion des droits des personnes âgées

Un mémorandum d'entente tripartite portant sur la promotion des droits des personnes âgées dans la région Casablanca-Settat, a été signé mercredi à Casablanca, entre le Secrétariat d'État chargé de l’Insertion sociale, la Wilaya de la région et le Conseil de la région.



La cérémonie de signature s’est tenue dans le cadre des rencontres régionales sur les droits des personnes âgées, organisées sous le thème "Pour une vision innovante et inclusive des personnes âgées : renforcer la protection, soutenir la participation et ancrer les valeurs".



Ce mémorandum vise à renforcer la coopération institutionnelle en faveur de l’amélioration des services dédiés aux personnes âgées, en prenant en compte les spécificités territoriales et l’urgence liée aux mutations démographiques que connaît le pays.



S'exprimant à cette occasion, le secrétaire d’État auprès de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, chargé de l’Insertion sociale, Abdeljabbar Rachidi, a souligné l’importance de ces rencontres régionales dans l’élaboration de politiques sociales intégrées et durables.



"Le Maroc connaît un changement démographique majeur, avec une augmentation rapide du nombre de personnes âgées", a-t-il relevé, précisant qu'en 2024, cette catégorie a atteint 5 millions de personnes, un chiffre qui devrait avoisiner les 10 millions à l’horizon 2050.



Ces rencontres régionales, a poursuivi le ministre, visent à dresser un état des lieux des besoins spécifiques des personnes âgées, analyser les disparités territoriales et proposer des solutions adaptées.



Et de soutenir : "Le processus de co-construction avec les acteurs locaux est primordial pour élaborer des politiques publiques plus efficaces, qui répondent aux enjeux locaux tout en étant en phase avec les objectifs nationaux".



De son côté, le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, a indiqué que ces rencontres offrent une opportunité unique pour ancrer la territorialisation des politiques sociales.



"Casablanca-Settat connaît une croissance notable de sa population âgée, ce qui engendre de véritables défis pour les services publics et les infrastructures locales", a fait savoir M. Maâzouz, soulignant la nécessité d’une implication forte des régions dans la réponse aux besoins de cette frange de la population, en coordination avec l’État et la société civile.



Il a insisté sur l’urgence de mettre en œuvre des politiques de proximité, de renforcer la solidarité intergénérationnelle et la synergie entre les différents acteurs du territoire pour garantir une vie digne aux aînés.



Cela implique, selon lui, la mise en place de programmes et de services sociaux, culturels et récréatifs à leur intention, le renforcement des infrastructures sociales, l’organisation de campagnes de sensibilisation, ainsi que la valorisation des savoirs et expériences accumulés par cette catégorie de citoyens, en vue de leur transmission aux générations montantes.



Réunissant des responsables publics, parlementaires, universitaires, acteurs de la société civile, experts et institutions œuvrant dans le domaine de la famille et du handicap, cette rencontre a été l'occasion d’aborder les principaux enjeux liés au vieillissement, notamment les mutations démographiques et leurs implications territoriales, les besoins en matière de santé, de services sociaux et de protection, la valorisation du capital humain âgé, ainsi que le renforcement des liens sociaux et des valeurs citoyennes.



Ces rencontres régionales s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales sur l'activation de politiques publiques dédiées aux personnes âgées, du programme gouvernemental 2021-2026, du nouveau modèle de développement, ainsi que des engagements internationaux du Maroc en la matière.