Casablanca: La CGEM et Dubaï Chambers s'allient pour accélérer l'investissement

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Dubaï Chambers ont signé, mercredi à Casablanca, un Mémorandum d’entente (MoU) qui vise à créer un cadre de coopération pour accélérer la dynamique d’investissement entre les deux parties.



Paraphé par le président de la CGEM, Chakib Alj, et le directeur général de Dubaï Chambers, Mohammad Ali Rashed Lootah, lors d'une rencontre économique, ce MoU prévoit la mise en œuvre de mesures concrètes et l'établissement de mécanismes de suivi rigoureux pour garantir l'effectivité des initiatives et projets définis, favorisant ainsi une collaboration fructueuse et durable entre les communautés d'affaires des deux régions.



S’exprimant à cette occasion, le président de la CGEM a souligné : "Les économies du Maroc et de Dubaï présentent d'innombrables complémentarités et ce, dans différents secteurs. En joignant leurs forces, nos communautés des affaires respectives peuvent accélérer leur croissance et conquérir ensemble de nouveaux marchés, surtout africain où les opérateurs économiques marocains ont une expérience très importante à partager".



M. Alj a, dans ce sens, rappelé que le Maroc, avec sa stabilité et ses infrastructures de classe mondiale, est une destination idéale pour les investisseurs émiratis, offrant des incitations significatives grâce à sa nouvelle charte d'investissement, rapporte la MAP.



L'Afrique représente un avenir prometteur, et les entreprises des deux pays peuvent former des alliances pour exploiter les opportunités du continent, a affirmé le président du patronat marocain.



Dans cette même veine, M. Rashed Lootah a indiqué que le Royaume du Maroc occupe une position de premier plan en tant que porte d'entrée majeure vers les marchés africains.

"Nous sommes impatients de travailler avec la CGEM afin de renforcer la dynamique de la coopération bilatérale, et sommes convaincus que les activités de cette mission commerciale, que nous menons et à laquelle participent 18 entreprises opérant à Dubaï, contribueront à créer de nouvelles opportunités et des partenariats prometteurs en faveur de l’augmentation des échanges commerciaux et des projets d'investissement avec Dubaï", a-t-il fait valoir.



Et de poursuivre : "Cette mission est conçue pour rapprocher les communautés d'affaires du Maroc et de Dubaï, afin de mieux comprendre les marchés respectifs. Je suis convaincu que nous verrons une croissance tangible des importations et des exportations à mesure que nous renforcerons nos liens".



Initiée par la CGEM et Dubaï Chambers, cette rencontre économique se positionne comme une plateforme favorisant l'exploration des opportunités de collaboration existantes, la création de nouvelles synergies et l'échange sur les perspectives d’investissement dans divers secteurs tels que l’industrie, le tourisme, les énergies renouvelables, l’immobilier, les services de santé et la technologie.